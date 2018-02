Fostul director ANAF, Gelu Ştefan Diaconu, demască un nou tun financiar: 'E foame mare de bani, domnilor? Să vă fie rușine!'

Fostul director ANAF, Gelu Ştefan Diaconu, demască un nou tun financiar de 100 de milioane de euro ce se pregăteşte a fi dat pe spatele agenţilor economici. Diaconu arată cum aceştia urmează să fie „jefuiţi" de „traficanții de influență cu aere de consultați împreună cu PSD”.

„Casele de marcat cu jurnal electronic - un nou tun de 100 milioane de euro pregatit de traficantii de influenta cu aere de consultanti, (dar zero experienta in administrare fiscala) impreuna cu PSD! Si da, banii vor fi platiti de agentii economici. De cei fraieri, bineinteles, ca smecherii ajutati de lobby-isti vor incasa cele 100 de milioane de euro!

In postarile recente v-am aratat cum PSD&Turcan-PNL au amnistiat datoriile de sute de milioane ale rechinilor imobiliari si ale baronilor agricoli, in ultima zi lucratoare a anului trecut. Inainte, v-am explicat cum Tudose (intre timp esuat in penibil), impreuna cu specialistul Misa, au generat nebunia inutila cu declaratia 600.

Astazi o sa va prezint cum, in lunile urmatoare (pana la 1 august anul acesta), agentii economici vor fi jecmaniti cu minimum 100 de milioane de euro in favoarea altor interesati in a-si vinde marfa. Ati ghicit: furnizorii de case de marcat cu jurnal electronic (vezi si OG 20/sept 2017).

In spatiul public, tot soiul de consultanti cu experienta practica zero in administrare fiscala (in fapt lobby-isti ca sa nu le spunem de-a dreptul traficanti de influenta!), frecventand neobositi toate sindrofiile fiscale (conferinte/seminarii) au vocalizat fonfleuri despre marile avantaje pe care le-ar avea pentru ANAF/buget obligarea firmelor sa se doteze cu acest tip de case de marcat. Unii ne-au oferit si o cifra: va creste gradul de colectare cu 30%!!!

Nimic mai fals!

Pentru a avea cat de cat un efect in cresterea fiscalizarii (intre 3 si max.5%) aceste case de marcat echipate cu jurnal electronic (AMEF) ar trebui sa fie “descarcate” in bazele de date ale ANAF, prelucrate cu ajutorul aplicatiilor de analiza de risc iar apoi, cu structura de personal dedicata, sa se poata interveni in timp real la firmele suspectate de nefiscalizare a operatiunilor.

De ce sa obligi agentii economici sa cheltuie sume importante cand noua forma fara fond creata, adica pompos intitulatul Centru National de Informatii Financiare (in fapt o directie din ANAF trecuta in organigrama MFP) este astazi complet nepregatita?. De fapt este doar o chestiune de timp pana cand intregul sistem informatic fiscal va colapsa!!! Voi detalia acest subiect pe blog in viitorul apropiat. Veti afla realitatea cruda!

Cunosc relativ bine situatia a doua tari care au inregistrat succese in extinderea utilizarii AMEF: Ungaria dar, mai ales, Croatia. Mai intai au pregatit/dotat temeinic administratiile fiscale si apoi au obligat agentii economici sa se doteze. Presupunand ca de maine batalia pe functii din cadrul MFP/ANAF inceteaza si se apuca si ei sa faca ceva este necesara o perioada de minim 18 luni pentru a fi gata sa prelucreze informatic datele “descarcate” din AMEF-uri.

E foame mare de bani, domnilor? Sa va fie rusine!”, scrie fostul șef ANAF, pe Facebook.