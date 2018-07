Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, vrea să o vadă pe Kovesi în politică. Ce mesaj îi transmite fostei șefe DNA

Fostul preşedinte al ANAF din perioada 2012-2016, Gelu Diaconu, reacţionează după ce președintele Iohannis a decis să o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la șefia DNA, precizând că „ne așteaptă o nouă perioadă de maximă incertitudine”. Diaconu nu vede revocarea lui Kovesi ca pe o „victorie” pentru Liviu Dragnea și regretă că fosta șefă DNA nu și-a dat demisia de onoare. Mai mult, fostul șef ANAF vrea să o vadă pe Kovesi intrând în politică, spunând că „are șanse reale să mobilizeze societatea în combaterea corupției și eficientizarea administrației”.

„Cinci ani, o luna și 24 de zile cu Kovesi! Daca sta atat si Dragnea...ce facem? Congo?

Astazi, intregul esafodaj al coteriilor politico-judiciare s-a resetat. Revocarea d-nei Kovesi si maniera in care a facut-o presedintele Iohannis arata ca ne asteapta o noua perioada de maxima incertitudine!

Ambele tabere au calcat peste cadavre in acest razboi de uzura, declansat cu salbaticie din 2014 incoace. Acum, fiecare pozeaza in neprihanit!

Am vazut cu ochii mei dosare fabricate, am trait pe propria-mi piele consecintele unui dosar nebunesc, cunosc destine si cariere distruse, stiu ce inseamna paralizarea deciziei in administratie de teama DNA, pot da zeci de exemple cu prejudicii “penale” rocambolesti, am asistat la festivismul paranoid al bilanturilor imbatatilor de putere dar, mai ales, vad cum tara este pur și simplu sfartecata intre taberele pro si contra Kovesi.

Ce rămâne după revocarea Laurei Codruța Kovesi. Cum a ajuns DNA să fie miza jocurilor politice

Nu se construieste nimic durabil, tinerii fug inspre toate zarile iar un guvern inept ne indreapta cu pasi repezi in criza.

Cu toate acestea, nu cred deloc ca Dragnea a marcat o victorie in batalia lui pentru salvarea propriei persoane.

Sincer, regret ca d-na Kovesi nu a avut curajul unei demisii de onoare! Infractorului condamnat oricum n-avem cum sa-i cerem asa ceva!

Daca nu va intra in politica, unde are sanse reale sa mobilizeze societatea in combaterea coruptiei si eficientizarea administratiei, istoria o va consemna ca fiind doar o unealta folosita de altii.

Se iluzioneaza daca crede macar vreo secunda ca i se va ridica vreo statuie.

Scheletii din dulapul fiecaruia stau sa cada!

Iar voi, Dragnea&Co, intelegeti nu doar ca istoria si urmasii vostri va vor retine doar ca pe exponentii unei perioade negre si triste din existenta neamului romanesc, dar si ca veti plati in aceasta viata pentru brutalitatea si lipsa totala de patriotism cu care ati schilodit Romania.”, scrie Diaconu, pe Facebook.