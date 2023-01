Fotbal: FC Argeş l-a transferat pe fundaşul stânga argentinian Facundo Rizzi

Echipa de fotbal FC Argeş a ajuns la un acord pentru un an şi şase luni, plus opţiune de prelungire pe încă un an, cu fundaşul stânga argentinian Facundo Rizzi, a anunţat clubul, luni, site-ul său oficial.

Jucătorul în vârstă de 25 de ani a evoluat în prima parte a acestui sezon la Gimnasia y Esgrima de Jujuy, în liga secundă a Argentinei.

Rizzi este un produs al academiei clubului Rosario Central, fiind promovat la prima echipă în sezonul 2016/17. A debutat pe 11 decembrie 2015, într-o înfrângere acasă cu Lanus. A jucat 4 meciuri în Copa Libertadores cu Rosario Central. În 2019, după 10 meciuri adunate pentru Rosario Central, a fost transferat de Villa Dalmine, echipă din Primera Nacional B. În 2022 a plecat la Gimnasia y Esgrima de Jujuy, pentru care a jucat în sezonul trecut 32 de partide, în 31 fiind titular, având 3 pase de gol, informează Agerpres.

În prezent este cotat de transfermarkt.com la 200.000 de euro.

În 2016 a fost finalist în Copa Argentina, pentru ca în 2018 să câştige trofeul.

FC Argeş i-a mai transferat în această iarnă pe fundaşul croat Mario Zebic, pe mijlocaşul Andrei Tîrcoveanu (FC Botoşani), pe mijlocaşul Mimito Biai (Guineea-Bissau) şi pe fundaşul brazilian fundaşul Lucas Brendon.