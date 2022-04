Fotbal: Liga Campionilor - Antrenorul lui Atletico Madrid, mândru de echipa sa

Antrenorul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, nu şi-a ascuns dezamăgirea după eliminarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, la capătul dublei manşe cu Manchester City, dar a avut cuvinte de laudă la adresa elevilor săi, care nu au renunţat la luptă până la final, informează Agerpres.

"Sunt foarte dezamăgit că am fost eliminaţi. Eu îmi doresc mereu să câştig, indiferent cum. Pentru că victoriile sunt sărbătorite, iar acesta este cel mai important lucru în fotbal. Aşa cum se întâmplă în cazul tuturor, în viaţă am priorităţi. Iar prioritatea mea este să câştig. Şi apoi este să fiu mândru de ceea ce produce echipa mea. Sunt mândru de această echipă Atletico pentru că se luptă. Avem felul nostru de a juca, bun sau rău, dar ne luptăm. Fotbalul are multe faţete, nu o să judec modul de joc al adversarului. Am jucat cu armele noastre, împotriva a ceea ce este probabil cea mai bună echipă din lume. Nu sunt deloc fericit că am fost eliminat, dar sunt liniştit pentru că ştiu că cei dinainte, Luis Aragones şi cei care au plecat în timpul pandemiei, au văzut în această seară o echipă competitivă. Şi este foarte greu să reuşeşti", a declarat Simeone.

Atletico Madrid şi Manchester City au încheiat cu un scor alb, 0-0, meciul retur disputat miercuri seară pe stadionul Wanda Metropolitano. Campioana en titre a Angliei s-a calificat în semifinale graţie victoriei la limită din prima manşă (1-0), urmând să înfrunte în penultimul act o altă echipă spaniolă, Real Madrid.