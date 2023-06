FOTO Art Safari Love Edition - Poveşti de dragoste în fotografii şi tablouri de la National Portrait Gallery din Londra

Potrete cu membrii familiei regale britanice, John Lennon, Mick Jagger, dame Joan Collins, Victoria şi David Beckham, Andrey Hepburn, Laurence Olivier şi Vivien Leigh, Naomi Campbell, Salvador Dali, dar şi tablouri impresionante, precum cel al lui David Hockney, în premieră expus în România, vor putea fi admirate de vineri, în ediţia dedicată dragostei la Art Safari, potrivit news.ro.

La Palatul Dacia-România, ediţia de vară a pavilionului de artă conţine o expoziţie impresionantă dedicată lui Constantin Arachino, un maestru al orientalismului românesc, de marcă dobrogeană.

Portretele sunt semnate, între alţii, de Andy Warhol, Terry O'Neill, Simon Frederick, Man Ray, Cecil Beaton, Angus McBean, Sam Taylor-Johnson, John Lennon, Alexi Lubomirski, Norman Parkinson. Între cei portretizaţi se regăsesc: Salvador Dali şi Gala, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Oscar Wilde, Gertrude Stein, Mick Jagger, David Beckham.

David Hockney, în premieră în România, este prezent în această ediţie cu o acuarelă în care sunt înfăţişaţi Sir George Christie & Mary, Lady Christie. Alături de acesta, este expus un tablou de Thomas Gainsborough - portretul lui "Sarah Kirby & Joshua Kirby".

Un portret al Reginei Maria a României a fost realizat de H. Walter Barbett, pe foiţă de argint cu gelatină.

„Love Stories” cuprinde şi o secţiune românească cu opere semnate de artişti români, printre care marele pictor Nicolae Grigorescu, dar şi corespondenţa de dragoste dintre Constantin Brâncuşi şi una din marile sale iubiri, dansatoarea Florence Meyer.

Operele de Constantin Artachino sunt evidenţiate într-o punere în scenă de atmosferă orientală. Curator este dr. Elena Olariu, expoziţia fiind realizată în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti.

O amplă expoziţie Ion Alin Gheorghiu a fost instalată la etajul II, unde organizatorii au reprodus atelierul artistului în jurul "grădinilor sale suspendate".

Creaţiile contemporane semnate de Ondine Slimvoschi şi Paul Marat Baraka reprezintă "partea contemporană" a pavilionului, într-o expoziţie neconvenţională.

"Această expoziţie este dedicată dragostei. De data aceasta, avem patru expoziţii unde dragostea este un fir roz care le uneşte, fie că vorbim de dragostea doamnei Ana-Maria Smigelschi pentru Ion Alin Gheorghiu, fie că vorbim de bătălia dintre bine şi rău, pe care o vedeţi în foarte complicata expoziţie curatoriată de Ruth Hibbard, sau dacă vorbim de minunatele picturi simboliste din expoziţia curatoriată de Elena Olariu, sau, bineînţeles, dacă vorbim de inima Art Safari Love Edition, curatoriată de Lucy Peltz, Love Stories'", a afirmat Ioana Ciocan, CEO Art Safari şi comisar al României la Bienala de Artă de la Veneţia, la conferinţa de presă de inaugurare a acestei ediţii.

Ambasadorul Marii Britanii a salutat adoptarea de către Parlamentul României a unor prevederi vizând protecţia tinerelor femei

Andrew Noble a vorbit despre expoziţia de la National Portrait Gallery din Londra la Bucureşti.

"National Portrait Gallery tocmai s-a redeschis în Londra şi este deschisă iată şi în România, în centrul istoric al Bucureştiului. Cred că este pentru prima dată când National Portrait Gallery face o expoziţie în fiecare ţară din estul Europei. Mă gândesc că muzeele londoneze reprezintă o sursă clară de colaborare. Sunt oameni din toată lumea care vin să vadă muzeele şi galeriile noastre şi este vital ca acestea să împărtăşească din experienţa lor", a spus Andrew Noble.

Diplomatul englez a salutat faptul că expoziţia National Portrait Gallery din Londra se deschide la o zi după adoptarea de către Parlamentul României a unor prevederi vizând protecţia tinerelor femei.

"Love Stories", curator: Lucy Peltz, expoziţie realizată în parteneriat cu National Portrait Gallery, Londra

Celebrul muzeu londonez deţine cea mai amplă colecţie de portrete din lume, ale unora dintre cele mai cunoscute personalităţi.

„Din secolul al XVI-lea până în prezent, portretul a fost strâns legat de ideea de iubire şi dorinţă şi de recunoaştere socială a relaţiilor. Portretele sunt înregistrări vizuale ale dragostei, rudeniei, amintiri ale persoanelor dragi decedate sau absente, şi au fost oferite dintotdeauna în semn de dragoste. Dragostea şi relaţiile reprezintă astfel o temă cu tradiţie în istoria portretului, care va fi explorată şi în Love Stories, printr-o selecţie de lucrări-cheie din colecţia National Portrait Gallery, Londra”, a explicat Lucy Peltz, curator „Love Stories”.

Constantin Artachino (1870 - 1954), curator: Elena Olariu, expoziţie realizată în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti

A ieşit în evidenţă în perioada interbelică printr-o pensulaţie de mătase, care l-a caracterizat, şi opere pictate în linii clare, elegante, aflate sub semnul echilibrului şi armoniei. Datorită originii a familiei sale (portul Artachi, de la Marea Marmara, Imperiul Otoman), a călătorit în lumea balcanică şi a fost unul dintre cei mai iscusiţi portretizatori ai ei.

A studiat la Şcoala de Belle-Arte, unde i-a fost elev lui Theodor Aman, şi a continuat studiile la Paris, la Academia Julian, unde a fost coleg cu Nicolae Vermont şi Ştefan Luchian, cu care se împrieteneşte şi formează grupări artistice. Artachino a lucrat în satul Barbizon, dar şi în pădurea Fontainebleau, urmând exemplul lui Nicolae Grigorescu pe care îl admira, dar a călătorit şi la Londra, Milano, Veneţia şi Istanbul. A pictat mult şi în Bulgaria, la Sofia, Silistra şi Balcic, în Dobrogea sau pe malurile Dunării.

Scenografia expoziţiei este semnată de Cosmin Florea, unul dintre cei mai apreciaţi scenografi de teatru din România.

Ion Alin Gheorghiu (1929-2001), artistul Grădinilor Suspendate, îngrijită de: Ana-Maria Smigelschi

Pânze abstracte, de dimensiuni mari, semnate de unul dintre cei mai semnificativi pictori ai abstracţiunii şi postmodernismului românesc, al perioadei ideologizante a Războiului Rece, Ion Alin Gheorghiu, vor fi expuse în Palatul Dacia-România. Gheorghiu s-a născut într-o familie modestă de muncitori şi a avut o poveste de viaţă zbuciumată. A intrat cu „excepţional” la clasa profesorului Camil Ressu la Institutul de Arte Nicolae Grigorescu, dar a terminat facultatea fără diplomă, pe motiv că lucrarea „Creangă şi Eminescu la Iaşi” a fost considerată naţionalistă şi formalistă, în perioada realismului socialist.

Nu a fost acceptat în expoziţiile oficiale, fiind nevoit să descarce noaptea cartofi în Obor, să lucreze ca pontator, în tot acest timp neavând atelier şi pictând cu ce a putut. Până în 1958, când a început să fie invitat la aproape toate expoziţiile importante din ţară. Foarte exigent cu arta sa, a organizat foarte puţine expoziţii personale. Textul curatorial al expoziţiei este semnat de Andrei Pleşu.

„Fiecare imagine e o sinteză de senzualitate şi disciplină, de spontaneitate autentică şi „clasicism” sobru, cu discrete subterane baroce… Alin Gheorghiu are toate datele unui maestru de anvergură, ale unui model de profesionalitate şi inspiraţie. Din păcate, am uneori senzaţia că nevoia de modele e, astăzi, diminuată, în criză de criterii şi de cultură. O soluţie plauzibilă a acestei, sper, trecătoare crize este chiar expoziţia de la Art Safari”, spune Andrei Pleşu.

Nimfe şi Zombi din arta contemporană românească, curator: Ruth Hibbard

Se va da şi o luptă artistică la Palat între doi artişti cu viziuni diametral opuse: Ondine Slimvoschi (n. 1982) vs. Paul Marat Baraka (n. 1994) în expoziţia “Nymphs and Zombies: Ondine's Hope and Baraka's Despair”. Ondine este o artistă a mitologiei senine, a bestiarului basmelor frumoase, ilustrând interesul activ al artistei faţă de melanocolia esteticii din secolul al XIX-lea. În timp ce Baraka se concentrează pe subiecte şocante şi provocatoare şi pe un stil hiperrealist, atât în pictură, cât şi în sculpturi. Abordarea lui Baraka este şi una critică, evidenţiind banalitatea răului prin sarcasm şi ironie.

„O expoziţie cu două intrări diferite! Operele ambilor artişti sunt aduse împreună la mijlocul spaţiului expoziţional, într-o singură cameră, pe care o poţi accesa din ambele părţi. Aici poţi să compari viziunile diferite ale lui Ondine şi Baraka şi să decizi dacă eşti parte din echipa Nymphs sau din echipa Zombies”, spune curatoarea Ruth Hibbard.

Pe lângă cele patru expoziţii, Art Safari va expune şi o serie de instalaţii care completează experienţa de vizitare. Şi copiii au propriul lor Art Safari, în Palat, care cuprinde ateliere de creaţie şi tururi ghidate în expoziţii.

Program Art Safari (30 iunie-10 septembrie 2023)

• Joi-duminică – 12:00-21.00

• Night Tours – în fiecare vineri şi sâmbătă 22:00-1:00 (experienţe speciale de vizitare cu ghidaj în toate expoziţiile şi prosecco)

• Bilete: artsafari.ro sau direct de la intrare

• Palatul Dacia-România, strada Lipscani, nr. 18-20, Bucureşti