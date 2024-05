FOTO - Atac cu un cocteil Molotov la singura sinagogă din Varşovia: președintele polonez a reacționat

”Cineva a încercat să dea foc Sinagogii Nozyk cu un cocteil Molotov”, a anunţat miercuri pe X ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski.

”Mulţumită lui Dumnezeu, nimeni nu a fost rănit”, a adăugat el.

Poliţia a anunţat pe X miercuri seara că a ”arestat un bărbat în vârstă de 16 ani, cetăţean polonez, implicat în incident”.

Adjunctul ministrului polonez de Interne Czeslaw Mroczek a anunţat că este vorba despre ”persoana suspectată că a încercat să dea foc singogii”.

Într-un mesaj transmis AFP câteva ore mai târziu, comunitatea evreiască de la Varşovia şi-a exprimat ”îngrijorarea şi indignarea” faţă de atac, confirmând că este vorba despre pagube restrânse.

”Din fericire, sinagoga era goală noaptea, iar pagubele materiale sunt minore. Provocat de explozia unui cocteil Molotov, focul s-a stins repede singur în afara clădirii”, a anunţat vicepreşedinta comunităţii evreieşti din capitala poloneză, Eliza Panek.

Preşedintele polonez Andrzej Duda a denunţat un ”atac ruşinos”.

”Condamn atacul ruşinos împotriva Sinagogii Nozyk la Varşovia. Antisemitismul nu are ce căuta în Polonia. Nu există loc de ură în Polonia!”, a scris pe X Andrzej Duda.

Contactată de AFP, poliţia a dat asigurări că ”ia mereu în serios acest fel de incidente” şi că face totul ”ca responsabilul să fie pedepsit”.

Nimeni nu a revendicat atacul de la singura sinagogă din Varşovia, care a supravieţuit distrugerilor celui de-al Doilea Război Mondial.

O pată neagră pe pervazul unei ferestre, care pare că a fost cauzată de flăcări, era vizibilă pe faţada sinagogii din stradă, potrivit unui fotograf AFP.

Potrivit lui Panek, ”nu pare să existe motive să ne temem de alte acte violente”.

