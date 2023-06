FOTO Concert controversat - Washington îl acuză pe muzicianul Roger Waters de 'antisemitism'.

Washington s-a alăturat marţi acuzaţiilor de antisemitism împotriva fostului membru al trupei Pink Floyd Roger Waters, care a purtat o ţinută care aminteşte de un ofiţer SS la un concert din luna mai la Berlin, Germania, potrivit AFP.

Poliţia din Berlin a anunţat vineri deschiderea unei anchete „pentru suspiciunea de incitare la ură” în urma plângerilor, „deoarece hainele purtate pe scenă sunt de natură să glorifice sau să justifice regimul naţional-socialist şi să tulbure ordinea publică”.

În imaginile difuzate pe reţelele de socializare, cântăreţul apare îmbrăcat într-o haină lungă, neagră, marcată cu un simbol care aminteşte de svastică şi de banderolele roşii, conform News.ro.

Mai multe mass-media au menţionat, de asemenea, inscripţii, cu litere roşii pe un ecran în timpul concertului, ale numelor lui Anne Frank şi Shireen Abu Akleh, jurnalista palestino-americană a postului Al Jazeera, ucisă în timpul unui raid israelian în mai 2022.

Reprezentarea „conţinea simboluri care erau profund ofensatoare pentru poporul evreu şi minimizau Holocaustul”, a spus Departamentul de Stat al SUA.

„Nu este prima dată când artistul în cauză foloseşte materiale antisemite pentru a denigra evreii”, se adaugă în comunicat.

Roger Waters, în vârstă de 79 de ani, s-a remarcat şi în ultimii ani prin apărarea acţiunilor de boicotare a produselor israeliene în numele apărării cauzei palestiniene.

La rândul său, cântăreţul şi compozitorul şi-a acuzat detractorii de „rea-credinţă”.

„Aspectele concertului meu care au fost puse sub semnul întrebării sunt în mod clar un mesaj împotriva fascismului, a nedreptăţii şi a bigotismului în toate formele sale” şi orice încercare de a vedea altfel „este necinstită”, a spus el într-un mesaj postat vineri seară pe Instagram şi Twitter. conturi.

Fostul membru al formaţiei Pink Floyd a stârnit, de asemenea, controverse, spunând că „nu este adevărat că invazia rusă a Ucrainei a fost neprovocată”.

Good morning to every one but Roger Waters who spent the evening in Berlin (Yes Berlin) desecrating the memory of Anne Frank and the 6 million Jews murdered in the Holocaust. pic.twitter.com/4tcrV6f8mt