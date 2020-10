FOTO David Saranga, Ambasadorul Israelului, a oferit 25 de tablete copiilor din programele Hope and Homes for Children din Baia Mare

Excelența Sa David Saranga, Ambasadorul Statului Israel în România, a vizitat ieri mai mulți beneficiari ai programelor Hope and Homes for Children și a oferit 25 de tablete copiilor și tinerilor care, în această perioadă, au mare nevoie de sprijin pentru acces la cursurile școlare, în sistem on-line. După ce, anul trecut, a alergat la Maratonul Băneasa Forest Run în sprijinul Hope and Homes for Children, Excelența Sa continuă să fie alături de Fundație și susține o viziune comună – cea a unei lumi în care niciun copil să nu mai treacă prin coșmarul instituționalizării.

Vizita Excelenței Sale a început la sediul Hope and Homes for Children din Baia Mare, unde a discutat cu Ștefan Dărăbuș, Director Global de Programe al organizației și cu întreaga echipă, despre copiii și părinții din programele Fundației. Discuțiile s-au concentrat pe provocările aceastei perioade, în contextul pandemiei, când din ce în ce mai multe familii vulnerabile se adâncesc în sărăcie extremă - iar în lipsa unui loc de muncă și a unui venit minim, copiii riscă să fie separați de părinți și să ajungă în protecția statului.

„Copiii sunt un simbol al speranței, al vieții, dar și o radiografie a societății în care trăim. Dacă ei sunt îngrijiți, iubiți, societatea devine mai prosperă și cu toții trăim într-o lume mai bună. Putem combate sărăcia prin educație, însă pentru asta fiecare copil trebuie să aibă acces la ea. Pentru noi, statul Israel, o țară fără multe resurse naturale, capitalul uman este cea mai de preț bogăție. Am înțeles că prin educație putem combate orice obstacol și astfel, am reușit să fim astăzi un stat inovator. Sperăm că prin această donație de tablete îi vom ajuta pe acești copii să fie mai puțin vulnerabili și să le redăm speranța și demnitatea într-un viitor mai bun.

Felicitări echipei Hope and Homes for Children pentru activitatea voastră minunată, pentru dăruirea și grija de a le oferi copiilor o familie și o viață normală bazată pe afecțiune și de a preveni separarea copiilor de familie. Misiunea voastră este una care aduce lumină și speranță într-o realitate crudă și vom continua să vă fim alături ori de câte ori avem ocazia.”, a declarat Excelența Sa David Saranga, Ambasadorul Statului Israel în România.

Vizita Excelenței Sale a continuat la Centrul de Tranzit, Asistență și Consiliere pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din Baia Mare. A urmat vizita la una dintre familiile de asistenți maternali susținute de Hope and Homes for Children, încă din 2008. Familia ocrotește trei copii, pe cel mai mare dintre ei avându-l în grijă de 12 ani. Excelența Sa, domnul David Saranga, și-a încheiat vizita în casa unei familii din programul de Prevenire a separării familiale, unde Fundația susține un tată singur - cu probleme medicale, el însuși crescut în sistemul de protecție - să poată să își țină acasă cei doi copii.