FOTO Festivalul Gastro Blues Fest Tuşnad, o reuşită - spun organizatorii

Ediţia din acest an a festivalului Gastro Blues Fest Tuşnad a fost o reuşită, spun organizatorii, care nu se aşteptau ca un număr atât de mare de iubitori ai blues-ului să vină la Băile Tuşnad, în ciuda vremii ploioase, potrivit Agerpres.

Evenimentul, desfăşurat pe terenul de sport din staţiunea Băile Tuşnad, pe malul Oltului, a fost organizat sub sloganul #EcoFriendlyFestivals de către Organizaţia GeoEcologică ACCENT cu sprijinul Primăriei Băile Tuşnad, având rolul de a promova Băile Tuşnad.





Timp de trei zile au avut loc concerte live, foarte apreciate de public, degustări de vin, expoziţii, dar şi degustarea unor preparate gastronomice, fie tradiţionale, fie specifice altor ţări.



Preşedintele Organizaţiei GeoEcologice ACCENT, Pilbath Attila, a declarat pentru AGERPRES că, în ciuda faptului că în prima zi a plouat, numărul spectatorilor a fost mult mai mare decât anul trecut, iar în a doua zi a festivalului audienţa a fost neaşteptat de mare.

"A fost o reuşită. Faţă de anul trecut, când a plouat cu găleata, anul acesta a plouat cu butoiul şi am fost de trei ori mai mulţi, iar oamenii au savurat, ceea ce înseamnă că le-a fost dor. La fel şi artiştilor. În a doua seară a fost plin, de necrezut. Şi cu toţii au putut vedea la concertul lui Dave (Dave Fields Band, USA - n.r.) cum se face un show. (...) Aseară până şi ursul s-a jenat să mai vină", a spus Pilbath Attila.



Seara de sâmbătă a fost închisă, la Gastro Blues Fest Tuşnad, de Dave Fields Band (USA), artistul, inclus în New York Blues Hall of Fame, venind la festival cu al şaselea şi cel mai nou album, "Force of Will', lansat în iulie 2020.





Pilbath Attila a mai arătat că la festival au fost prezenţi spectatori din Oradea, Constanţa, Arad, Timişoara sau Galaţi, "oameni care rezonează cu acest stil muzical" şi şi-a exprimat mâhnirea că localnicii din Băile Tuşnad nu apreciază acest eveniment, mai ales pentru că au fost obişnuiţi să aibă acces gratuit la concerte, iar aici intrarea s-a făcut pe bază de bilete sau abonamente.



El a menţionat că festivalul a fost "o îmbinare a utilului cu plăcutul", prin seria de evenimente fiind promovată staţiunea Băile Tuşnad ca destinaţie ecoturistică, în speranţa că aceia care au participat vor reveni în zonă şi vor face turism responsabil.





Participanţii la festival au putut gusta preparare gătite pe loc de echipa lui Pădurean Sandor, sau Sanyi, cum îl cunosc cei care merg în Vama Veche, pofticioşii fiind îmbiaţi cu gulaş de vită, fasole cu afumătură, ciorbă de cartofi cu tarhon, cârnaţi sau ciorbă de linte, pentru vegetarieni.



"Atmosfera e foarte faină, ne-au surprins (spectatorii - n.r.), au fost mult mai mulţi ca anul trecut şi vremea chiar dacă e neprietenoasă, atmosfera e foarte prietenoasă şi caldă şi mai ales că e primul festival de blues din România de anul acesta, după pandemie. Sper să fie bine în continuare şi, oricum, o să ne întâlnim în Vama Veche", a spus Pădurean Sandor.





Acesta a lansat şi o invitaţie ca toţi cei care doresc să vină la Băile Tuşnad, unde sunt "un milion de lucruri frumoase". Deşi a spus că "la Băile Tuşnad" chiar şi urşii sunt prietenoşi, el crede că deja există un dezechilibru în această privinţă şi că trebuie făcut ceva pentru ca oamenii să nu mai trăiască cu frica acestor animale. De altfel, pe tot parcursul festivalului, au fost trimise mai multe mesaje RO-ALERT de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita, care a anunţat prezenţa unor urşi în Băile Tuşnad.



În premieră la un festival muzical a fost prezentă şi echipa Asociaţiei "Ucenicul Astronom", care le-a oferit doritorilor posibilitatea de a face observaţii astronomice.





"Încercăm să îmbinăm astronomia cu gastronomia, pe ritmuri de blues. Pentru noi este o premieră faptul că putem să participăm la un festival de muzică, în special de blues, pentru că bluesul e o zonă aşa, mai de nişă, la noi în România. Suntem fericiţi că am întâlnit aici o grămadă de persoane frumoase, păcat că vremea este mai capricioasă, dar să ştiţi că după o ploaie zdravănă, seara s-a înseninat, am văzut luna, pe fundal se auzea muzica de blues, copiii erau curioşi să privească luna. Şi, în primul rând, am venit să scăpăm un pic de perioada asta pandemică, adică să ne rupem, să ne aducem aminte cum a fost viaţa cândva şi dacă vrem să ne căpătăm această libertate, ar trebui să ne vaccinăm cu toţii. Ne simţim bine. Urşii ne-au dat târcoale, eram la un moment live, focusam nişte cratere pe suprafaţa Lunii, când, dintr-odată, RO-ALERT m-a anunţat că în zona bisericii e un urs şi chiar râdeam, zicând că noi ne uităm la Lună şi ursul se uită la noi", a declarat pentru AGERPRES Sorin Cosmin Micloş, preşedinte şi membru fondator al Asociaţiei "Ucenicul Astronom".



În cadrul festivalului a fost organizată şi o campanie de vaccinare anti-COVID-19, dar aceasta nu s-a bucurat de un succes prea mare, concluziile urmând să fie făcute publice de autorităţile sanitare, care au dorit să le ofere posibilitatea să se imunizeze tuturor celor care participă la eveniment, dar şi locuitorilor din împrejurimi.





Festivalul Gastro Blues Fest Tuşnad se va încheia duminică, atunci când artiştii romani şi străini participanţi se vor reuni sub titulatura "International Pandemic Blues Session - Tribute to Muddy Waters.