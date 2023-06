FOTO | Klaus Iohannis, întâlnire informală cu mai mulţi lideri europeni privind stimularea extinderii UE

"Am participat astăzi la o întâlnire informală revelatorie cu liderii din Franţa, Germania, Regatul Ţărilor de Jos, Suedia, Spania, Belgia, Italia, Portugalia şi Polonia pentru demararea unei reflecţii strategice pentru a face UE mai puternică prin stimularea extinderii şi, în acelaşi timp, pentru a face ca Uniunea noastră să fie mai eficientă în realizarea acestei misiuni vizionare", a scris şeful statului, pe Twitter.

Preşedintele Klaus Iohannis participă, joi şi vineri, la Bruxelles, la Reuniunea Consiliului European de vară.

Attending today an insightful informal meeting with ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? leaders starting a strategic reflection on making EU stronger by stimulating enlargement and at the same time making our Union ???????? more effective to live up to this visionary mission. pic.twitter.com/cZ63ebOzhs