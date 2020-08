FOTO Lista candidaților pentru primăria Sectorului 6 a Capitalei - În total s-au înscris 16 pretendenți

Şaisprezece candidaţi, înscrişi în cursa pentru fotoliul de primar în Sectorul 6, vor încerca să convingă alegătorii că merită să le acorde votul pe 27 septembrie, potrivit Agerpres.

Biroul Electoral de Circumscripţie a constatat rămânerea definitivă a celor 16 candidaturi pentru funcţia de primar în Sectorul 6.Acestea sunt:* Ştefan Viorel Florescu - PMP* Mihai Daneş - independent* Ciprian Ciucu - PNL (preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici)



Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

* Gabriel Mutu - PSD (actualul primar)



* Tudor Tim Ionescu - ALDE (actual consilier general)

Citește și: Dorel Căprar, pretinsul 'PROPRIETAR' al posturilor publice vacante din județ, aspiră la fotoliul primăriei Arad - Lista completă a candidaților pentru arădeni



Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO

* Anca Elena Bălăşoiu - Alianţa Pro Bucureşti 2020



* Bogdan Gabriel Iofciu - Partidul ADER la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie



* Georgel Tudoraşcu - Partidul Puterii Umaniste (social liberal)



* Danil Tulugea - PRM



* Radu Lucian Dinu - Partidul Forţa Identităţii Naţionale



* Călin Tudose - PER



* Florina Bogdana Popescu - Mişcarea Patrioţilor Români



* Cătălin Liviu Amiroaie - Alianţa Creştin Democrată



* Alexandra Diana Gheorghe-Iovu - Partidul RE:START România



* Viorica Elisabeta Lupu - Alianţa pentru Unirea Românilor



* Vlad Alexandru Iancu - Partidul Social Democrat Independent



Au depus liste de candidaţi pentru consilieri locali în Sectorul 6, care au fost validate de Biroul Electoral de Circumscripţie, PMP, PSD, PNL, ALDE, Alianţa Pro Bucureşti 2020, Partidul ADER la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie, PRM, Partidul Puterii Umaniste (social liberal), Alianţa USR PLUS, Partidul Forţa Identităţii Naţionale, PER, Alianţa Creştin Democrată, Partidul RE:START România, Partidul Social Democrat Independent şi Alianţa pentru Unirea Românilor.



Totodată, au fost admise şi două candidaturi independente - Gabriel Răzvan Pisoschi şi Mihai Daneş, care candidează şi pentru funcţia de primar.