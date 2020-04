FOTO Polițiștii brașoveni au reținut talonul mașinii ANPC, aflată în misiune, pentru că era prea ruginită: Iată cum arată autoturismul

În plină pandemie de coronavirus, instituțiile statului își dau la 'gioale' într-un ritm surprinzător. În loc să conlucreze în interesul comunitar autoritățile se obstrucționează reciproc. S-a întâmplat zilele trecute la Brașov, când polițiștii au oprit o mașină a ANPC-ului. A urmat un control la sânge. Comisarul aflat la volanul mașinii a prezentat toate documentele solicitate care atestau faptul că acționa în baza Ordonanței Militare. Cu toate acestea, la sfârșitul controlului polițistul s-a decis să oprească talonul mașinii din cauza unor pete de rugină prezente pe caroserie, potrivit brasovstiri.ro.

Unele voci cataloghează gestul drept o răzbunare a Poliției pe ANPC din cauza unor controale deranjante, pe care Protecția Consumatorului le-a desfășurat anul trecut și care au pus MAI-ul într-o lumină nu tocmai favorabilă. Unul dintre controale este legat de un contract dubios între Ministerul Administrației și Internelor și un lanț de farmacii, un contract păgubos pentru minister și care a fost anulat în urma unui control demarat chiar de șeful Corpului de Control al ANPC, Sorin Susanu.

"Contactat telefonic șeful Corpului de Control al ANPC Sorin Susanu ne-a declarat: "Nu vreau să cataloghez gestul. Nu vreau să intru în polemici cu nimeni, dar ar trebui să ne hotărâm, avem sau nu o situație specială, pentru că noi așa am înteles și am răspuns ca atare. Am ieșit cu efective sporite să ne asigurăm că oamenii sunt în siguranță. Eu refuz să cred că este vorba despre ambiții și răzbunări, pentru că nu avem timp pentru asta. Trebuie să ne concentrăm asupra acestei situații, iar apoi avem timp pentru micile diferende", a declarat șeful Corpului de Control al ANPC, Sorin Susanu.

"Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la faptul că " polițiștii brașoveni au reținut talonul mașinii ANPC, aflată în misiune, pentru că era prea ruginită...", Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov este abilitat să comunice următoarele:

La data de 14 aprilie 2020, în jurul orei 12.40, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Brașov, aflați în executarea atribuțiilor de serviciu în cadrul unei acțiuni de amploare desfășurată pe raza județului Brașov, au oprit în trafic, pentru control, un bărbat, în vârstă de 45 ani, care conducea un autoturism pe DN10, pe raza localității Teliu, jud. Brașov.

Cu ocazia controlului efectuat asupra documentelor conducătorului auto și a autovehiculului condus, dar și asupra stării tehnice a autoturismului, polițiștii au constatat faptul că, vehiculul prezintă mai multe elemente ale caroseriei corodate excesiv cu străpungeri.

Constatarea efectuată a relevat o situație de pericol pentru persoanele transportate prin faptul că puteau interveni situații neprevăzute care ar fi condus la vătămarea acestora.

În cauză, polițiștii au procedat la sancționarea contravențională cu avertisment a conducătorului auto pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 195/2002-Rep. privind circulația pe drumurile publice, fiind dispusă și măsura complementară a retragerii certificatului de înmatriculare.

Fiind întrebat cu privire la existența unor mențiuni referitoare la cele consemnate în procesul-verbal de constatare a contravenției, conducătorul auto a precizat faptul că nu are obiecțiuni.

Precizăm faptul că legea nu se aplică discreționar în funcție de calitatea deținătorului auto, a conducătorului auto sau a stării de urgență în care România se află, aceasta fiind aplicată tuturor persoanelor.

În raport cu prevederile art. 16 din Constituția României "cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări", "nimeni nu este mai presus de lege".

Anexăm, alăturat, fotografiile efectuate cu ocazia controlului", se arată într-un comunicat al IPJ Brașov.