FOTO | Rusia pregătește ceva major în Marea Neagră: Vladimir Putin trece la nivelul următor

"Este foarte probabil ca infrastructura de întreținere, logistică și de manipulare a armelor de la Novorossiysk să fi fost îmbunătățită", a scris ministerul într-o postare X, citând o fotografie din satelit pe care a obținut-o, conform Bussines Insider.

Ministerul britanic al Apărării a notat în actualizarea sa că Flota Mării Negre "și-a retras în mare parte navele și submarinele de la Sevastopol mai departe spre est, la Novorossiysk".

Forțele navale ale Rusiei au suferit pierderi semnificative de la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022. În februarie, șeful forțelor armate britanice, amiralul Sir Tony Radakin, a estimat că 25% din navele rusești din Marea Neagră au fost scufundate sau avariate.

Succesul Ucrainei în războiul naval a dus, de asemenea, la înlocuirea fostului comandant al Flotei din Marea Neagră, amiralul Viktor Sokolov, cu viceamiralul Serghei Pinchuk.

"Flota a fost cea mai puțin activă de la începutul războiului", a declarat joi Ministerul britanic al Apărării, precizând că schimbarea a avut loc după îndepărtarea lui Sokolov în martie.

Accentul pus pe Marea Neagră, atât de ruși, cât și de ucraineni, subliniază importanța rutei comerciale maritime. Pentru Ucraina, accesul la Marea Neagră a fost esențial pentru exportul de cereale și produse alimentare ale țării.

Nu este prima dată când rușii încearcă să își consolideze apărarea navală pentru a evita viitoarele atacuri ucrainene.

Luna trecută, Ministerul britanic al Apărării a declarat că a "identificat patru barje poziționate la intrarea în instalația Flotei Mării Negre din portul maritim Novorossiysk".

"Pinchuk, a căutat probabil să îmbunătățească șansele de supraviețuire a navelor rusești prin adoptarea unor măsuri preventive și defensive suplimentare, inclusiv prin reducerea decalajului de intrare în instalațiile portuare", a scris ministerul britanic al apărării la 31 martie.

Reprezentanții Ministerului rus al Apărării nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Business Insider trimisă în afara orelor obișnuite de lucru.

