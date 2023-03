FOTO - Scene șocante într-o agenție imobiliară din Năvodari. De la ce a pornit scandalul

Scene șocante! Un agent imobiliar a fost bătut de către un afacerist. Totul a avut loc în incinta unei agenții imobiliare din Năvodari, care a fost transformată în ring de box. Bătaia nu a impresionat trecătorii care priveau scandalul de afară. Oamenii legii au fost sesizați, în cele din urmă, de către reprezentanții agenției, care au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, informează RealitateaTV.net.

Barbatul avea doua apartamente la vanzare. Ulterior, unul dintre ele a fost vandut, insa fara ca firma cu care acesta colabora sa stie acest lucru.

Autoritatile continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate ce s-a intamplat.

Pe camerele de supraveghere se vede cum barbatul intra hotarat in agentia imobiliara si incepe sa il ia la rost pe agent pentru ca voia sa fie sters imediat un anunt de publicitate.

Angajatul i-a spus ca nu poate sa stearga anuntul in acel moment. Nemultumit ca agentul nu a facut ce i-a cerut, barbatul il apuca pe acesta de gat ca si il intimideze iar la un moment dat, cand acesta incearca sa plece, merge dupa el si cei doi incep sa se ia la bataie.

Barbatul care a intrat in agentie este un fost angajat al Garzii de Mediu, iar in prezent este dezvoltator imobiliar. Victima a fost si la IML pentru a obtine un certificat medico-legal in urma acestui incident.