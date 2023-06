FOTO VIDEO | Deşeurile din plastic, o problemă 'elefantescă' în Sri Lanka

Fotografii sfâşietoare cu elefanţi care mănâncă plastic au determinat autorităţile din Sri Lanka să intensifice măsurile destinate controlului poluării, în mare parte ignorate într-o ţară afectată de creşterea cantităţii de deşeuri pe fondul unei crize economice, relatează marţi AFP.

După moartea, în decurs de zece ani, a 20 de elefanţi şi a nenumărate alte animale sălbatice care au înghiţit plastice de unică folosinţă, o lege ce interzice aceste obiecte urmează să intre în vigoare săptămânile următoare, conform Agerpres.

Sacii, sticlele şi alte ambalaje sunt considerate problematice şi pentru că înfundă canalele de scurgere şi provoacă inundaţii în zonele urbane. De asemenea, se crede că acestea reprezintă cauza unei creşteri a numărului de cazuri de febră dengue, o boală potenţial mortală transmisă de ţânţarii care roiesc în apa stătută.

"Vrem să creştem gradul de conştientizare asupra utilizării responsabile a materialelor plastice", a declarat pentru AFP ministrul Mediului din Sri Lanka, Anil Jasinghe.

Comercializarea unei serii de articole din plastic de unică folosinţă, dăunătoare mediului, uşor de înlocuit dar greu de reciclat, va fi interzisă. Acestea includ tacâmuri, pahare, paie şi ghirlande.

Implementarea acestui nou regulament se anunţă însă un proces complicat. În 2006, guvernul a interzis pungile de plastic ultra-subţiri şi ambalajele alimentare, însă producătorii nu au ţinut cont de acest lucru. "Desigur, îi atacăm în mod regulat, dar nu aşa vom rezolva problema", a recunoscut ministrul.

Pentru Jasinghe, un proces de producţie mai verde necesită o mai bună conştientizare asupra problemelor de mediu.

Guvernul a încercat din nou, în zadar, să interzică pungile de plastic pentru cumpărături după un accident petrecut la o groapă uriaşă de gunoi, soldat cu moartea a peste 30 de oameni, în 2017. Un munte de gunoaie s-a prăbuşit atunci, îngropând locuinţele improvizate dintr-o mahala de la periferia capitalei Colombo.

Pe lângă faptul că producătorii nu respectă legislaţia, Sri Lanka, ţară aflată în faliment, se străduieşte să proceseze ceea ce produce.

Criza economică istorică ce a început la sfârşitul anului 2021 a condus la acumularea unei cantităţi imense de deşeuri din cauza lipsei de combustibil pentru maşinile de gunoi.

Potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), această ţară din Asia de Sud reciclează doar 3% din produsele din plastic pe care le consumă, mai puţin de jumătate din media mondială (7,2%).

Sticlele de plastic nu sunt afectate de noua interdicţie, dar cel mai mare reciclator din ţară susţine că este în măsură să proceseze cu aproximativ două treimi mai mult decât poate în prezent. Pentru această companie, deşeurile ar trebui colectate. "Avem capacitatea de a recicla 400 de tone pe lună, dar în prezent procesăm doar 250", a explicat Prasantha Malimbadage, director general de reciclare la Eco Spindles.

Compania transformă sticlele de plastic în aţă de cusut din polietilenă, utilizată de marile branduri internaţionale din industria textilă.

La fabrica Eco Spindles, situată la sud de Colombo, circa 350 de oameni sortează sticlele, care sunt zdrobite şi reduse la fulgi minusculi de plastic. "Din zece sticle se poate face un tricou, iar din 27 de sticle se face o ţinută de absolvire", a explicat Malimbadage.

Potrivit unui studiu din 2020 al Centrului pentru justiţie în probleme de mediu, o organizaţie cu sediul în Sri Lanka, plasticul de unică folosinţă reprezintă aproape 15% din deşeurile urbane.

Această ţară de 22 de milioane de locuitori produce peste 1,5 milioane de tone de deşeuri de plastic în fiecare an, dintre care jumătate ajung în canale, râuri şi apoi în Oceanul Indian.

Autorităţile sanitare consideră că intrarea în vigoare a interzicerii acestei substanţe ar trebui să contribuie la stoparea răspândirii febrei dengue. În 2021, au fost înregistrate aproximativ 35.000 de cazuri şi 26 de decese, comparativ cu 76.600 de cazuri şi 72 de decese în 2022. "Acolo unde se aruncă ambalajele din plastic, există un vârf de (cazuri de) dengue", a subliniat Lahiru Kodituwakku de la unitatea naţională pentru controlul acestei boli, evocând "o corelaţie puternică".

Mulţi activişti de mediu rămân, însă, sceptici. Pentru Nishshanka de Silva, fondatorul asociaţiei ZeroPlastic Movement, "este un lucru bun, dar mă întreb dacă vor continua cu adevărat şi îl vor aplica".

