FOTO-VIDEO Pare că a venit sfârșitul lumii în Filipine: un oraș a fost acoperit de cenușă după o erupție vulcanică

Explozia vulcanului Bulusan din Filipine a aruncat duminică cenușă peste orașe și păduri, determinând evacarea populației. Autoritățile avertizează asupra unor posibile erupții ulterioare, informează AFP.

Explozia vulcanului Bulusan din provincia rurală Sorsogon a durat aproximativ 17 minute, trimițând o coloană cenușie care s-a ridicat la cel puțin un kilometru.

Întreaga regiune a fost acoperită cu cenușă, imaginile fiind grăitoare: inclusiv pădurile verzi și-au schimbat culoarea.

Foto-video: AFP.

VIDEO: Philippine town blanketed in ash after volcanic eruption.



The blast from Bulusan volcano in rural Sorsogon province lasted about 17 minutes, sending a grey plume shooting up at least one kilometre (0.6 miles). pic.twitter.com/iKHxmBMx5Y