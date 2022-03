Foto | Zelenski anunță că a vorbit cu doi actori celebri: Au strâns 35 de milioane de dolari pentru Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a notat, duminică seară, într-un mesaj postat pe Twitter, că actorii Ashton Kutcher şi Mila Kunis, care au strâns 35 de milioane de dolari pentru Ucraina, inspiră întreaga lume.

Zelenski, care a discutat cu cei doi, s-a declarat impresionat de determinarea lor.

“Ashton Kutcher şi Mila Kunis s-au numărat printre primii care au reacţionat la durerea noastră. Ei au strâns deja 35 de milioane de dolari şi îi trimit la Flexport şi Airbnb pentru a-i ajuta pe refugiaţii ucraineni. Recunoscător pentru susţinerea lor. Impresionat de determinarea lor. Ei inspiră lumea”, a scris preşedintele ucrainean.

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help ???????? refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu