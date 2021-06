Francezii spulberă zvonurile din presa de la Paris și laudă primirea avută la București: 'Condiţiile sunt foarte bune. Mă bucur să văd atâţia suporteri'

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Franţei, Didier Deschamps, a declarat, duminică seara, într-o conferinţă de presă susţinută cu ocazia meciului de pe Arena Naţională cu Elveţia din optimile EURO 2020, că el şi jucătorii săi au fost foarte bine primiţi la Bucureşti şi nu se pot plânge de nimic, arată Agerpres.

Afirmaţia antrenorului vine în contextul în care în presa franceză s-au vehiculat în ultimele zile informaţii potrivit cărora selecţionata condusă de Deschamps este nemulţumită de condiţiile de la Bucureşti, în special de faptul că hotelul unde este cazată este gălăgios.

"Noi am fost primiţi foarte bine, nu ne plângem de absolut nimic. Nu noi am ales hotelul, UEFA l-a ales, şi pot spune că este foarte frumos, condiţiile sunt foarte bune. Mă bucur să văd atâţia suporteri, din păcate nu am reuşit să facem fotografii cu ei sau să le oferim autografe aşa cum ne-am fi dorit. Stadionul pe care ne-am antrenat ieri (n.r. - Arcul de Triumf) a fost în stare foarte bună, de o calitate înaltă, aşa că nu suntem îngrijoraţi de nimic. Chiar pot spune că pentru noi a fost mai bine aici decât la Budapesta ca urmare a temperaturii. Chiar dacă sunt temperaturi ridicate şi aici, nu este totuşi la fel de cald ca la Budapesta. Dar revin şi spun că nu pot să mă plâng absolut deloc de condiţiile de la hotel", a explicat Deschamps.

Selecţionerul Franţei a menţionat că respectă echipa naţională a Elveţiei.

"Avem un respect foarte mare pentru echipa naţională a Elveţiei, admir ce a făcut colegul meu Petkovic acolo. Elveţia este pe locul treisprezece în clasamentul FIFA şi nu degeaba se află pe acea poziţie. Are un trio ofensiv format din Embolo, Seferovic şi Shaqiri care creează foarte mult. Eu cred că acest trio va presa foarte mult, chiar dacă uneori va fi mai retras. Vom vedea cum decurge jocul, iar noi ne vom adapta la adversar. Nu ştiu dacă vor fi mai precauţi cu noi, ce pot să spun este că intenţia noastră este să le creăm probleme şi să câştigăm", a spus el.

"După meciurile din grupă, cel cu Elveţia de mâine este ca o finală, iar singurul obiectiv pentru noi este să ajungem în sferturi. Să ne uităm la Italia, care a lăsat o impresie foarte bună în faza grupelor, dar apoi, în optimile de finală, nu i-a fost deloc uşor. Deşi au avut meciuri dificile, cum a fost cel cu Italia, elveţienii au o echipă foarte bună.Nu le voi spune jucătorilor mei că totul va fi uşor, până la urmă sunt optimi de finală şi toată lumea care ajunge aici dă totul pentru a se califica", a adăugat Deschamps.

Tehnicianul are şi probleme de lot pentru partida de luni: "Luca Digne, Marcus Thuram şi Jules Kounde nu vor juca probabil mâine. Însă nu va fi şi cazul lui Lucas Hernandez".

Echipa naţională a Franţei întâlneşte, luni, de la ora 22:00, la Bucureşti, selecţionata Elveţiei în optimile de finală ale EURO 2020 în cel de-al patrulea meci şi ultimul găzduit de Arena Naţională.

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală: Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, scor 3-1), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, scor 2-1), Ucraina - Austria (21 iunie, scor 0-1), toate în Grupa C, precum şi partida din optimile de finală Franţa - Elveţia (28 iunie, ora 22:00).