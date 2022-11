Franța și Spania au pus gând rău mașinilor pe benzină. Ce vor să facă pâna în 2035

Franța și Spania s-au alăturat joi angajamentului de a opri vânzările de vehicule pe benzină până în 2035, cu cinci ani mai devreme decât era planificat anterior, ca parte a eforturilor de a accelera tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, anunță Rador.

Reprezentanţii celor două ţări au făcut aceste promisiuni la summitul COP27 pentru climă de la Sharm el-Sheikh, în Egipt, alăturându-se astfel unui grup de noi semnatari ai Declarației privind vehiculele cu emisii zero (ZEVD), lansată la conferința de anul trecut de la Glasgow.

Semnatarii, inclusiv țări, municipalități și companii, s-au angajat să ajungă la 100% vânzări de vehicule cu emisii zero până în 2035 pe piețele de top și până în 2040 pe tot globul. Printre o serie de noi corporații semnatare s-au numărat Delta Electronic, Coca-Cola EUROPACIFC Partners și producătorul de piese Valeo, a anunțat guvernul britanic într-un comunicat. Numărul total de semnatari ai angajamentului este acum de 214, de la 130 cu un an mai devreme. În continuare, ZEVD va fi supravegheat de un nou grup, Coaliția Accelerând spre Zero, care își propune să ajute semnatarii să își implementeze angajamentul.

Factorii de decizie sunt dornici să reducă sau să elimine emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la mașini, camioane și alte forme de transport cum ar fi avioanele, care contribuie la încălzirea globală. Aviația și transportul maritim sunt mai greu de decarbonizat, dar tehnologia cu emisii scăzute pentru vehiculele mai mici este bine stabilită și se extinde rapid.

Date publicate de BloombergNEF au arătat că 2022 va fi un an record pentru vânzările de vehicule cu emisii zero, vehiculele electrice reprezentând 13,2% din totalul vânzărilor din prima jumătate a anului. Alok Sharma, care a fost președinte la COP26, a declarat că angajamentul pentru vehicule cu emisii zero "a reprezentat o decizie majoră care a reunit actori de frunte pentru a accelera tranziția către vânzările de mașini noi 100% cu emisii zero până în 2040 și până în 2035 pe piețele de top". El a adăugat: "Există încă oportunități uriașe în piețele emergente și economiile în curs de dezvoltare, motiv pentru care sunt încântat să lansez oficial astăzi Coaliția Accelerând spre Zero.

Această coaliție oferă ţărilor platforma pentru a merge mai departe și mai rapid și pentru a se asigura că nicio țară este lăsat în urmă". Pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să facă tranziţia la vehiculele electrice, ministrul britanic pentru climei Graham Stuart a declarat că țara sa colaborează cu alte entităţi pentru a lansa un plan de sprijin.