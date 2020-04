Fruntaș UDMR acuză PNL că i-a păcălit pe primari: Guvernul ar trebui să plece după terminarea pandemiei

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, că guvernul actual a încălcat înţelegerea făcută cu UDMR şi a desfiinţat fondul de 3% din impozitul pe venitul global pentru instituţiile de cultură din subordinea administraţiilor publice locale, prin urmare consideră că acesta trebuie să plece după terminarea pandemiei de coronavirus.

"Vestea proastă este că bravul guvern liberal a desfiinţat acel fond creat la solicitarea UDMR, acel fond de 3% din impozitul pe venitul global din care trebuiau finanţate acele localităţi care au instituţii de cultură în subordine. Deci, am trei probleme cu această decizie a Guvernului Orban: în primul rând nu se respectă o înţelegere politică, pentru că asta a fost o înţelegere între Guvern şi UDMR în decembrie anul trecut. La solicitarea noastră a fost inclusă în Legea Bugetului pe anul 2020 această prevedere că 3% din impozitul pe venitul global se acordă acelor unităţi administrativ-teritoriale care au în subordine teatre şi filarmonici. A doua problemă este că se creează încă un precedent periculos după precedentul aprobării prin asumarea răspunderii a bugetului pe acest an. Acest precedent periculos constă în faptul că se modifică Legea bugetului de stat printr-o Ordonanţă de Urgenţă (...), pe 21 aprilie, acum două zile au luat această decizie, deci în timpul exerciţiului financiar curent. Şi cred că este o problemă faptul, şi un mesaj foarte prost al acestui guvern, că renunţă la a sprijini cultura, pentru că, până la urmă, aici vorbim de fonduri care indirect erau pentru a sprijini cultura, vorbim de teatre, de filarmonici, în primul rând şi, practic, este o dovadă a neseriozităţii acestui guvern pentru că vorbim despre un acord politic sau înţelegere politică nerespectată", a declarat primarul Antal Arpad, în cadrul unei conferinţe de presă online.

Acesta a opinat că nici măcar faptul că ne aflăm într-o situaţie epidemiologică specială nu justifică modul în care a fost luată această măsură.

"Deci nu este prima dată când suntem dezamăgiţi şi, probabil, nu va fi nici ultima ocazie când ne va dezamăgi. Eu, evident, nu pot vorbi în numele UDMR, ci doar în numele numele meu personal, dar aceste gesturi şi aceste decizii şi această atitudine a liberalilor pe mine m-au convins că acest guvern ar trebui să plece în momentul în care depăşim problema gestionării crizei epidemiologice. Deci, este o dovadă de neseriozitate şi eu sunt extrem, extrem de dezamăgit de ei că au luat această decizie (...) E greu să explici din punct de vedere epidemiologic această decizie. Oricum, nu cred că trebuie să omori cultura nici în timp de război şi nici în timp de epidemie. Problemă este şi faptul că nu s-au consultat, deci au luat această decizie fără să se consulte cu cei cu care au adoptat această decizie iniţial în decembrie 2019 (...) Am spus foarte clar că este punctul meu de vedere (...), dacă ar fi după mine ar trebui să plece pentru că un guvern care nu îşi respectă angajamentele (...) pentru mine este un partener neserios. Este adevărat că dacă deschidem acel meniu unde sunt acele partide care sunt în Parlament, nu prea avem motive să fim optimişti în a găsi partide care îşi respectă angajamentele şi cu care se poate lucra pe termen mediu şi lung", a spus edilul.

Potrivit primarului Antal Arpad, prin această decizie, municipiul Sfântu Gheorghe va pierde peste 20 de milioane de lei.

"Din calculele noastre, noi trebuia să primim peste 20 de milioane de lei, o sumă foarte mare (...) Cu siguranţă vom găsi alte surse de finanţare pentru aceste instituţii, nu se pune problema să nu găsim. Problema este că vorbim despre o nedreptate de câteva decenii care constă în faptul că oraşele bogate din România, cum ar fi Timişoara, Cluj, Iaşi şi aşa mai departe, primesc şi au instituţii de cultură finanţate de la Ministerul Culturii, deci din bugetul central, iar alte oraşe,poate mai sărace decât cele enumerate, au instituţii de cultură finanţate din bugetul local. La un moment dat am făcut un calcul că în 10 ani noi am cheltuit aproape 20 de milioane de euro, nu vreau să greşesc pentru că nu astăzi am făcut acest calcul, dar noi am cheltuit să spunem 20 de milioane de euro şi Clujul a primit 140 de milioane de euro de la Bucureşti. Evident este o diferenţă foarte mare, deci un deficit. Asta înseamnă că Clujul, de exemplu, a avut investiţii în plus de 280 de milioane de euro, pentru că în loc să dea 140 de milioane de euro pe cultură a primit 140 de milioane de euro şi banii rămaşi i-a putut folosi în alte scopuri. Deci, este din punct de vedere financiar poate cea mai mare nedreptate a finanţării autorităţilor locale această chestiune cu finanţarea culturii, care putea fi corectată şi prin această măsură şi nu s-a întâmplat acest lucru", a conchis Antal Arpad.