Fundaşul danez Andreas Christensen: 'Să joc la FC Barcelona este un vis devenit realitate'

Fundaşul danez Andreas Christensen spune că de mic copil a fost un suporter al echipei FC Barcelona, iar faptul că a ajuns acum să semneze un contract cu gruparea catalană este pentru el "un vis devenit realitate", scrie Reuters.

"Am crescut uitându-mă la FC Barcelona, iar Ronaldinho şi Deco au fost jucătorii mei preferaţi", a declarat Christensen într-o conferinţă de presă după semnarea unui contract valabil până în iunie 2026. "Sunt atât de fericit şi am aşteptat mult timp această zi. Sunt foarte încântat să încep. Este adevărat că am avut şi alte opţiuni şi şi-au arătat interesul pentru mine şi alte echipe, dar când ai un vis nu eziţi să-l urmezi. Visele pot deveni realitate", a adăugat el.

Clubul spaniol de fotbal FC Barcelona a anunţat luni transferul fundaşului danez Andreas Christensen, care era liber de contract după despărţirea de Chelsea, potrivit Agerpres.

Christensen a semnat un contract valabil până în iunie 2026, cu o clauză de reziliere de 500 de milioane de euro. Fundaşul de 26 de ani, cu 56 de selecţii pentru Danemarca, a câştigat cu Chelsea Liga Campionilor în 2021.

Barcelona s-a întărit luni şi cu mijlocaşul ivorian Franck Kessie, căruia îi expirase contractul cu AC Milan. Kessie este şi el legat de Barca până în iunie 2026, clauza de reziliere fiind tot de 500 de milioane de euro.

Mijlocaşul de 25 de ani, cu 58 de selecţii pentru naţionala ţării sale, a ajutat-o pe Milan să câştige Serie A în sezonul trecut după o pauză de 11 ani.

Barcelona a terminat pe locul 2 ediţia trecută de campionat, după marea rivală Real Madrid.