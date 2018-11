Gabriel Oprea deplânge moartea lui Mihnea Constantinescu: 'O mare pierdere pentru noi toți. Dumnezeu să-l odihnească'

Gabriel Oprea deplânge moartea fostului ambasador Mihnea Constantinescu.

„Am primit, cu tristete, vestea ca Mihnea Constantinescu a parasit aceasta lume.

Mihnea Constantinescu a fost un profesionist desavarsit, un mare diplomat si un om de o calitate umana exceptionala.

Am colaborat foarte bine la guvern. Ca vicepremier pentru securitate nationala, dar si ca prim-ministru interimar, am beneficiat de expertiza lui Mihnea Costatinescu in materie de politica externa.