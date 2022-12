Gabriel Oprea: In 2023, sa ne amintim importanta atasamentului fata de valorile naționale

Peste doar cateva ore, va lua sfarsit un an greu, plin de provocari si de neprevazut. Un an marcat de evenimente din care, cu siguranta, avem de invatat. Si cred ca cea mai valoroasa lectie pe care am primit-o cu totii, in 2022, este aceea ca viata si libertatea sunt cu adevarat nepretuite,transmite Gabriel Oprea, fost ministru al Apărării.

Lumea trece prin mari transformari, iar noi, romanii, trebuie sa invatam sau sa ne amintim importanta atasamentului fata de valorile naționale, mai ales acum, cand provocarile externe sunt de natura a stirbi insemnatatea lor.

Politicienii nostri trebuie sa lupte pentru tara, sa faca Romania respectata in Europa si in lume.

Ne onoram angajamentele, dar sa nu uitam sa fim demni, sa pretindem tratament egal si respect pentru Romania si poporul sau.

Avem, cu adevarat, o tara frumoasa si bogata.

Sa credem in ea, sa promovam si sa aparam interesele noastre si sa avem taria sa punem intotdeauna binele romanilor pe primul plan. Sa dam Romaniei voce. Sa fim toti vocea acestei tari minunate, oriunde, in lume.

Incepe un an nou din care nu vor lipsi provocarile si neprevazutul, iar ceea ce conteaza acum este sa mergem mai departe mai intelepti, mai puternici si mai uniti, sa privim spre viitor si sa speram in fiecare zi la mai bine.

Sper ca in Noul An sa fie unul binecuvantat pentru Romania, sa aduca bunastare si unitate romanilor. Sper ca Noul An sa fie punctul final al razboiului de la granita si al tuturor conflictelor lumii.

Sper ca Noul An sa instaureze pe Pamant, pentru totdeauna, pacea.

Sa fie lumina acolo unde intunericul pare de nepatruns.

Armata si biserica, pilonii statului roman, inca de la formarea sa, sunt si vor fi intotdeauna alaturi de noi. Iar noi, la randul nostru, trebuie sprijinim militarii si sa ne pastram credinta in Dumnezeu, increderea in puterea Binelui si in crestinism.

Militarilor si politistilor activi si rezervisti le doresc succes si sanatate si ii asigur ca si in 2023 ne vom bate pentru a le apara drepturile si demnitatea.

Va urez tuturor sanatate, reusite si sa aveti intotdeauna soare in suflete!

La multi ani!

Gl.(r) Gabriel Oprea