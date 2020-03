Gabriela Firea a IZBUCNIT la adresa lui Liviu Dragnea: Am fost SABOTATĂ de conducerea partidului

Liviu Dragnea e istorie în PSD, însă Gabriela Firea nu îl iartă pentru că, spune ea, a dat ordine în partid să fie sabotată cu bani pentru a nu putea să implemeteze proiecte pentru București.

"Eu am fost blocată inclusiv de colegii mei din PSD. Domnul Dragnea a cerut miniștrilor Transporturilor să nu mă ajute ca eu să nu cresc în sondaje și să nu am pretenția să candidez la șefia partidului sau la alegerile prezidențiale. S-a dovedit că nu am vrut să candidez nici la prezidențiale. Am fost blocată de domnul Dragnea", a declarat Firea.