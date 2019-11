Gabriela Firea anunță lucrări la cea mai importantă pistă de biciclete din București

Primăria Capitalei a început lucrările la pista de biciclete de pe Calea Victoriei, pe segmentul delimitat de Bulevardul Regina Elisabeta și Splaiul Independenței, a anunțat primarul general Gabriela Firea.

"Primăria Municipiului Bucureşti, prin Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. și Compania Muncipală Managementul Traficului, a demarat lucrările de execuţie a proiectului “Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București”, pe segmentul Calea Victoriei, (delimitat de Bd. Regina Elisabeta și Splaiul Independentei). Acest segment face parte din Traseul 3 al proiectului: Calea Victoriei – Pod Natiunile Unite – Splaiul Independentei - Pod Grozavesti – b-dul Mihail Kogalniceanu – b-dul Regina Elisabeta", a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

Pentru realizarea pistei pentru biciclete se vor institui restricții pe banda 3 a sensului de mers dinspre Bulevardul Regina Elisabeta, cu asigurarea a două benzi de circulație pe acest sens, respectiv cu asigurarea unei benzi de circulație pe sensul dinspre Splaiul Independenței, până la intersecția cu Strada Mihai Vodă.

"Lucrarile executate in aceasta perioada presupun frezarea stratului carosabil, montarea de borduri din granit, aducerea la cotă a căminelor și gurilor de scurgere existente pe viitorul traseu, lucrări de canalizație pentru montarea semafoarelor pietonale și de bicicliști, asfaltare, realizarea de marcaje lungitudinale și transversale, precum şi semnalizare temporară", potrivit sursei citate.

Durata realizării acestui segment este de 31 de zile, începând cu data de 4 noiembrie 2019, iar costul lucrărilor de proiectare și execuție este în valoare de 1.249.380 lei, inclusiv TVA.

"In ceea ce priveste celelalte doua tronsoane aferente traseului 3, urmeaza obtinerea autorizatiei de construire, conditionata de inchiderea celorlalte lucrari aflate in desfasurare si de obtinerea avizului de la Brigada Rutiera. Subliniem ca, avand in vedere avizul Brigazii Rutiere, lucrarile la cele 4 trasee vor fi executate etapizat, pe fiecare tronson in parte, in functie de finalizarea altor proiecte aflate momentan în desfăşurare, respectiv reabilitarea colectoarelor principale de canalizare, reabilitarea malurilor râului Damboviţa şi realizarea parcajului subteran in zona Decebal. Subliniem ca Primaria Municipiului Bucuresti continua procedurile privind realizarea tuturor traseelor din proiect, etapa de proiectare tehnică fiind incheiata pentru toate cele 3 trasee. In prezent, stadiul acestora este urmatorul: Traseul 1 (Tronsonul 1: Piaţa Victoriei - Bdul. Aviatorilor – b-dul Beijing - str. Nicolae Caranfil – sos. Pipera; Tronsonul 2: B-dul. Constantin Prezan - sos. Kiseleff - Piata Piata Presei Libere) In ceea ce priveste tronsonul 1, lucrarile de infrastructura au fost deja finalizate, iar lucrarile de semnalizare se vor demara dupa semnarea contractului cu ofertantul castigator al licitatiei. Reamintim ca procedura de achiziţie pentru lucrarile de semnalizare a fost contestata la Tribunalul Bucuresti, care a respins contestatia ca fiind neintemeiata", anunță Gabriela Firea.

Pentru tronsonul 2 s-a realizat proiectul tehnic și urmează să fie demarată procedura de atribuire pentru execuția lucrărilor. Cât privește traseul 2, respectiv P-ța Victoriei – B-dul Iancu de Hunedoara – Șos. Ștefan cel Mare – Șos. Mihai Bravu, pentru acest segment se caută noi soluții pentru reconfigurarea traseului, iar pentru traseul 4, B-dul Libertății – Piața Constituției – B-dul Unirii – B-dul Decebal – B-dul Basarabia – Stadionul Național, urmează obţinerea autorizației de construire și emiterea ordinului de începere pentru lucrările de execuție.