Gabriela Firea anunță primele rezultate ale unui program special din Capitală: Este extraordinar!

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, arată că tocmai s-a născut primul copil al unui cuplu care a aplelat la programul ”O șansă pentru cuplurile infertile”.

S-a nascut primul copil prin programul 'O sansa pentru cuplurile infertile', derulat de Primaria Capitalei! Aceasta veste minunata ne confirma ca impreuna putem schimba vieti! Fericita mamica a nascut la Maternitatea Spitalului Cantacuzino din Capitala, o fetita perfect sanatoasa, care a fost conceputa prin programul de fertilizare in vitro derulat de Primaria Capitalei, prin ASSMB.

Nasterea acestui bebelus reprezinta o veste extraordinara pentru familia sa dar si pentru noi, mai ales ca prin acest program ne-am propus sa sustinem financiar cat mai multe cupluri care doresc sa-si implineasca visul de a avea copii.

Prin acest proiect de sprijinire a cuplurilor infertile, demarat la initiativa mea in anul 2018, oferim familiilor un sprijin de 3.500 de euro pentru procedurile de fertilizare in vitro. Desi a început in data de 14 iunie 2018, in doar sase luni, toate cele o mie de locuri prevazute in proiect au fost ocupate.

Conform ultimelor date centralizate, pana in data de 12 martie 2019, avem deja 641 de proceduri efectuate dintre care 361 sunt sarcini in evolutie. Aceasta rata de succes ( de 56%) este extraordinara si reprezinta garantia ca demersul nostru intr-adevar poate schimba vieti!

De altfel, aceasta initiativa a Primariei Capitalei, despre care s-a scris si in presa internationala, a devenit un model de bune practici pentru alte autoritati locale din Romania, care si-au exprimat intentia de a implementa programe similare in orasele lor.”, arată Gabriela Firea.