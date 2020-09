Gabriela Firea anunță un 'record absolut'

Primarul Capitalei Gabriela Firea anunță că aproape 500 de copii s-au născut și peste 100 de sarcini sunt în evoluție prin programului FIV - O șansă pentru cuplurile infertile. Firea anunță, totodată, un record absolut:

„Aproape 500 de copii nascuti si peste 100 de sarcini in evolutie prin programul FIV - O sansa pentru cuplurile infertile! Iar azi integistram un record absolut! In mai putin de 20 de zile, toate cele 1.000 de locuri disponibile pentru ediția 2020 a proiectul FIV 2 - „O șansă pentru cuplurile infertile” au fost ocupate!

Programul FIV 1 - 'O șansă pentru cuplurile infertile', demarat in anul 2018 de catre ASSMB, a avut un succes extraordinar, ceea ce ne-a determinat sa il continuam si sa dam astfel posibilitatea cat mai multor familii sa aiba copii.

Asa a aparut FIV 2, cu o durata de 2 ani si 2.000 de locuri disponibile, dublu față de programul FIV 1. Este vorba de un sprijin financiar acordat de Primaria Capitalei, prin ASSMB, in valoare de aproximativ 3000 de euro, cuplurilor care au recomandare medicala pentru fertilizare in vitro.

Cu mare bucurie doresc sa va amintesc faptul ca in cadrul ambelor editii ale programului FIV, proiect unic in Romania, s-au nascut pana in prezent nu mai putin de 473 de copilasi, 130 de sarcini sunt in evolutie, iar procedurile medicale pentru alte sarcini sunt in desfasurare!

Vom continua sa sustinem astfel de proiecte speciale care pot schimba in bine viata bucurestenilor!

· Primele 1.000 de locuri din cadrul proiectului FIV 2 - „O șansă pentru cuplurile infertile”, alocate exercițiului financiar 2019, au fost ocupate în mai puțin de cinci luni.

· În martie 2020, la debutul pandemiei cu noul coronavirus, înscrierea și procedurile pentru a doua etapa a proiectului au fost suspendate.

· În cele din urmă, pe data de 15 august aplicația s-a redeschis până la ocuparea celorlalte 1.000 de locuri din cadrul programului FIV 2, alocate exercițiului financiar 2020.

· În situația în care, după evaluarea dosarelor depuse pentru FIV 2, de către Unitatea de Implementare a Proiectului, se va constata ca unele dintre acestea nu îndeplinesc condițiile impuse prin Regulament, aplicația online https://fiv2.assmb.ro/ va fi redeschisă temporar, până la acoperirea numărului de locuri rămase disponibile”, scrie Firea pe Facebook.