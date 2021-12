Gabriela Firea calcă PEDALA guvernării: Consecinţele devastatoare ale Covid-19 asupra copiilor se vor resimţi decenii la rând

Consecinţele devastatoare ale Covid-19 asupra copiilor se vor resimţi decenii la rând, dacă nu sunt extinse serviciile vitale oferite copiilor, a scris, sâmbătă, pe Facebook, ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Gabriela Firea.

Cea mai mare organizaţie pentru copii din lume împlineşte astăzi 75 de ani de când a fost înfiinţată. UNICEF a fost creată după cel de-al Doilea Război Mondial cu scopul iniţial de a oferi ajutoare de hrană şi asistenţă medicală copiilor din ţările devastate, a amintit Firea.

Sute de milioane de copii au fost scoşi din sărăcie, iar de la înfiinţarea sa, UNICEF a răspuns la mii de crize umanitare ce au afectat copiii. A vaccinat milioane de copii, a oferit acces la educaţie, a tratat milioane de copii de malnutriţie, a contribuit la înregistrarea a milioane de naşteri şi multe alte acţiuni de salvare a mii de vieţi omeneşti.

"Situaţia copiilor din România s-a îmbunătăţit constant în ultimii 30 de ani, însă provocările continuă să existe. Pentru prea mulţi copii, accesul la educaţie de calitate este o provocare zilnică, din cauza unor factori precum sărăcia, discriminarea sau lipsa de sprijin din partea părinţilor şi a comunităţii. Astăzi, în calitate de ministru al Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse spun că în majoritatea cazurilor, copiii vulnerabili se confruntă nu doar cu una, ci mai multe dintre aceste provocări", a precizat Firea.

Potrivit acesteia, trebuie prevenite şi soluţionate într-un stadiu incipient probleme precum violenţa, sărăcia, sarcina timpurie, bolile, lipsa accesului la prestaţii băneşti, instituţionalizarea şi abandonul şcolar şi altele.

"Aşa cum ştiţi, în calitate de Primar General al Capitalei am susţinut şi realizat proiecte cu un mare impact umanitar. Am avut alături de mine oameni şi voluntari cu suflet mare din organizaţii neguvernamentale, asociaţii, centre şi fundaţii, printre care UNICEF România, Organizaţia Salvaţi Copiii, Centrul Internaţional Antidrog pentru Drepturile Omului, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Asociaţia Down Plus Bucureşti, Asociaţia "Zâmbetul Îngerilor", asociaţie al cărei scop îl reprezintă lupta împotriva risipei alimentare prin ajutarea oamenilor nevoiaşi în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii", a continuat ministrul.

Începând cu anul 2020, marea problemă pentru populaţie o reprezentată pandemia COVID - 19 care a împins foametea pe o pantă ascendentă în rândul populaţiei sărace din lumea întreagă, iar pentru a veni în ajutor acestor categorii, UNICEF îndeamnă permanent guvernele naţionale să prevină consecinţele devastatoare ce pot afecta nutriţia şi sănătatea a 370 de milioane de copii care nu mai beneficiază de mesele oferite de şcoli după închiderea acestora. "Nu trebuie să uităm că pentru milioane de copii din întreaga lume, masa de care beneficiază la şcoală este singura pe care o au în ziua respectivă. Mai mult, şcoala înseamnă acces la siguranţă, servicii medicale şi nutriţie. Dacă nu acţionăm acum şi nu extindem serviciile vitale copiilor, celor mai vulnerabili, consecinţele devastatoare ale COVID-19 se vor resimţi decenii la rând", a conchis Firea.