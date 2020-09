Gabriela Firea contestă rezultatul alegerilor la Primăria Capitalei: 'Sunt indicii că lucrurile nu au fost corecte'

Gabriela Firea a anunțat, marți seară, că va contesta rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei, după ce a primit informații că au existat mai multe nereguli în timpul procesului de votare.

„Sunt indicii că lucrurile nu au fost corecte în toate secțiile de votare. În multe secții s-au defectat tabletele STS și mult timp nu au funcționat. La 21.00, printr-un blocaj, nu se mai puteau scana buletine, dar se putea filma ce se întâmplă în secția de votare. Aceste imagini pot fi analizate și se poate vedea ce s-a întâmplat în secțiile de votare. Supraveghetorii noștri au fost marginalizați, îndepărtați de la masă”, a declarat Gabriela Firea, la România TV.

Gabriela Firea spune că în ziua alegerilor, duminică, la prânz, avea mai multe procente decât principalul său contracandidat, Nicușor Dan.

„Am decis de comun acord ca astăzi şi în întreaga perioadă să se verifice procesele verbale şi cifrele. Dincolo de mine, de a spune clar că ne-am decis că vom contesta acest lucru, există semne că rezultatul nu este tocmai cu realitatea şi poate se leagă cu se s-a întâmplat în ziua alegerilor, când la prânz aveam mai multe procente peste Nicuşor Dan", a declarat Gabriela Firea.

Ulterior, Firea a oferit şi alte detalii la Antena 3:

"Având în vedere diferența foarte mare, în premieră, nejustificată, nemaiîntâlnită... pentru că știți foarte bine, am moderat și eu emisiuni, am organizat dezbateri în alegeri și am prezentat exit-poll-uri și niciodată, dar absolut niciodată, nici în România, nici în Europa, nici în lume, nu a fost o diferență atât de mare între un exit-poll și rezultatul anunțat de BEC.

Practic, între cele 10 puncte date ca și diferență între mine și domnul Nicușor Dan în seara exit-poll-ului, fiind de fapt o fotografie de la ora 19.00, nu noi, ci BEC arată prin numărarea oficială a voturilor că ar fi vorba despre o diferență de doar 4 puncte care s-ar putea nici aceasta să nu fie reală, pentru că am primit foarte multe informații de la colegii mei de la sectoare și prin urmare am decis să verificăm toate copiile proceselor verbale din toate secțiile din București unde, până în acest moment, am găsit extrem de multe inadvertențe", a spus Gabriela Firea, la Sinteza zilei.