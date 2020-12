Gabriela Firea deplânge desființarea companiilor și îl acuză pe Nicușor Dan: 'Va însemna întoarcerea căpușelor de dreapta la Primaria Capitalei'

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, critică intenția noului primar, Nicușor Dan, de a desființa companiile municipale înființate de ea.

„Pasajul Doamna Ghica - cum se lucra in mandatul meu si pustiul de pe santier surprins azi. Companiile municipale Trustul de constructii si Consolidari sunt tinute acum fara resurse de catre noul primar. Sufera oamenii, pentru ca acest pasaj trebuia finalizat in aceasta perioada. Eu si echipa mea am respectat toate termenele de executie. S-a lucrat la foc continuu. Acum este totul blocat. La fel se intampla si pe santierul din Prelungirea Ghencea. Din razbunare personala si politica, noul primar îi pedepseste pe bucuresteni.

A anuntat ca “desfiinteaza” companiile municipale infiintate pe model vienez in mandatul meu. Asta va insemna intoarcerea capuselor de dreapta la Primaria Capitalei. Cele 4-5 firme care erau abonate in ultimii 15 ani la contractele cu primaria. Contracte paguboase din care doar clientii lor politici castiga, sub nicio forma cetatenii”, a spus fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea.