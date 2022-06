Gabriela Firea, despre pronosticul lui Nicușor Dan pentru 2024: 'Câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia!'

Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, îl acuză pe actualul edil că în loc să rezolve problemele municipalității, se erijează în analist politic, în replică la afirmația lui Nicușor Dan că PSD nu ar mai susține-o pe Firea pentru o nouă candidatură la alegerile locale din 2024.

„Câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia! Vai de bucureșteni! Un primar incapabil să rezolve problemele curente, care a blocat toate șantierele publice și private, care nu are soluție miraculoasă pentru trafic și termoficare - așa cum se jura în campanie -, care nu mai investește în spitale și infrastructură, dar care, mai nou, se erijează în analist politic! O rușine pentru Capitală! Zero profesionalism! Zero caracter!”, a scris Firea pe Facebook.

Actual ministru al Familiei și prim-vicepreședinte PSD, Firea a afirmat în dese rânduri că nu exclude să candideze din nou la Primăria Capitalei.