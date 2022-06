Nicuşor Dan lasă de înțeles că PSD nu o vrea pe Gabriela Firea în cursa pentru primărie: 'I-am şi spus, la un moment dat, 'doamna voucher''

Primarul General al Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă, întrebat dacă, în virtutea colaborării de la guvernare, se aşteaptă ca PNL să o susţină pe Gabriela Firea la viitoarele alegeri locale pentru funcţia de primar general, că „este o discuţie dacă Gabriela Firea va fi susţinută de PSD”.

„Este o discuţie dacă Gabriela Firea va fi susţinută de PSD. Eu nu am văzut la această doamnă decât - i-am şi spus, la un moment dat, ”doamna voucher” - n-a ştiut decât să dea vouchere pe diferite categorii de cetăţeni, n-am văzut un alt tip de politică şi cred că Bucureştiul are nevoie totuşi de o direcţie structurală care să rezolve, să răspundă la marile probleme structurale pe care Bucureştiul le are. Şi nu cred că Gabriela Firea are capacitatea de a răspunde la asta”, a declarat Nicuşor Dan duminică, la Prima Tv.

În ceea ce priveşte susţinerea pe care la un moment dat a exprimat-o pentru PNL, edilul Capitalei a explicat că în momentul în care a exprimat acea opinie „în momentul ăla era corectă”, el subliniind că în prezent este un primar independent care încearcă să aibă o relaţie foarte bună cu fiecare dintre partidele care îl susţin, scrie news.ro.