Gabriela Firea: Este genocid dacă Fundeni ajunge spital COVID

Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea, a declarat luni la Antena 3 că ar fi un „genocid” ca după transformarea Spitalului Foișor din Capitală în spital COVID să se întâmple același lucru și cu spitalul Fundeni.

„Nu mi-am imaginat ca se va ajunge ca la un an de la pandemie sa fim mai slab pregatiti. Acum orice spital din lume trateaza si pacienti infectati cu SARS-COV-2 si alti pacienti, pentru ca dreptul la sanatate este sfant. Este inadmisibil sa scoti cu forta spitale de stat si sa le duci in zona rosie COVID (...) Va spun sigur ca este genocid daca se intampla si la Fundeni. Nu toata lumea isi permite sa mearga in privat”, a declarat Gabriela Firea.

