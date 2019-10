Gabriela Firea îl atacă pe Liviu Dragnea: 'Primăria Capitalei a fost vitregită financiar. A tăiat 30% din bugetul'

Primarul Capitalui, Gabriela Firea susține că instituția pe care o conduce a fost vitregită din punct de vedere financiar, printr-o decizie politică luată de Liviu Dragnea la începutul anului. Gabriela Firea a declarat că Primăria Capitalei a trebuit să se descurce cu bugetul ciuntit de Dragnea și că după înlăturare fostului lider al PSD rectificările bugetare nu au reușit să compenseze tăierea de 30 % dictată de Dragnea.

"Primăria Capitalei a avut de suferit din punct de vedere politic pentru că s-a luat o decizie politică la începutul anului de către fostul președinte al partidului, să se taie 30%din bugetul Primăriei Capitalei și acei bani să meargă la primăriile de sector, bani care nu s-au văzut în âmbunătățirea nivelului de trai a bucureștenilor. Noi am încercatsă compensăm pe cât de mult posibil aceste minusuri, astfel încât bucureștenii să nu simtă. Și ne-am asigurat și să trecem iarba cu bine, să aven gazele achitate, să avem subvenția asigurată, la RADET, de asemenea să nu creștem prețul biletului la transportul public în comunîn cele 19 spitale asigurate de Primăria Capitalei să meargă toate investițiile, pentru că am avut bugete record în fiecare an, de trei ani de zile și chiar dacă eu nu suntun primar medic, prioritatea mea a fost sănătatea și s-a văzut din bugetele alocate: peste o sută de milioanede euro în fiecare anpentru spitalele aflate în administrarea Primăriei Capitalei. Și chiar dacă președintele partidului care a vitregit Primăria Capitalei a fost înlăturat, răul a rămas, pentru că Legea Bugetului nu poate fi modificată, decât în momentul rectificărilor, iar acestea au fost foarte puține și cu sume mici. Deci răul făcut este foarte greu să-l corectezi", a declarat primarul general, Gabriela Firea.