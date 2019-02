Gabriela Firea, lista proiectelor care riscă să fie BLOCATE în Capitală

Primarul General, Gabriela Firea vine cu detalii privind proiectele care riscă să fie blocate de diminuarea alocării de bani de la Guvern.

"In prezent, in toate sectoarele din Bucuresti se desfasoara lucrari de dezvoltare, reabilitare sau modernizare, toate acestea fiind proiecte menite sa contribuie la cresterea calitatii vietii in Capitala Romaniei. Lucrarile vizeaza atat infrastructura rutiera, de utilitati, de sanatate, educationala, culturala si sportiva a Capitalei, cat si fondul construit al orasului.

Primarul General, Gabriela Firea: "Asa cum am comunicat public, in repetate randuri, Primaria Municipiului Bucuresti are in derulare o serie de proiecte de investitii deosebit de importante care vor fluidiza traficul rutier din Capitala, proiecte pe care le-am gasit blocate si pe care, impreuna cu specialistii din Primaria Capitalei, am reusit sa le restartam si sa avansam, astfel incat acestea sa fie finalizate cat mai rapid. Ma refer aici la pasajul Ciurel, la lucrarile de supralargire ale soselei Fabrica de Glucoza, la strapunegerea Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu si lista ar putea continua. Toate aceste proiecte sunt realizate din bugetul Municipiului Bucuresti. De asemenea, se desfasoara, dupa cum bine stiti, ample lucrari de consolidari ale cladirilor cu risc seismic, imobile monument istoric, se executa lucrari atat de reparatii curente cat si de reparatii capitale la toate cele 19 spitale aflate in administrarea Primariei Capitalei, construim sali de sport, si am demarat actiuni pentru reabilitarea si consolidarea podurilor si pasajelor din Bucuresti. Intr-un cuvant, in Bucuresti se lucreaza!"

Reabilitarea si consolidarea cladirilor cu risc seismic din Bucuresti

In prezent, Primaria Capitalei prin Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic si Compania Municipala Consolidari Bucuresti lucreaza la 62 de imobile incadrate in clasa I de risc seismic.

In cursul anului trecut Primaria Capitalei a expertizat 100.000 mp si a intocmit documentatiile tehnice de avizare a lucrarilor de interventie, iar in acest moment se lucreaza la proiectele tehnice. Mai mult decat atat, se lucreaza si la documentatiile tehnice pentru reabilitarea fatadelor cladirilor care reprezinta pericol public pentru cetateni, acest domeniu fiind ignorat de autoritati aproape trei decenii.

Proiectul 'Strapungere Ciurel - Nod Rutier Virtutii'

S-au recuperat intarzierile din ultimii ani, iar acest proiect a ajuns de la 13% la 90%. Este vorba despre prima etapa, care presupune realizarea podului hobanat peste soseaua Virtutii.

Reamintim ca realizarea Nodului Rutier Virtutii consta in traversarea raului Dambovita pe directia Splaiul Independentei-A1, prin intermediul unui pod hobanat (3 benzi de circulatie rutiera) si traversarea soselei Virtutii prin 2 poduri, cu 4 benzi de circulatie pe fiecare cale si cu asigurarea accesului prin rampe si bretele.

Prin realizarea acestui obiectiv se va obtine o intrare mai facila in Bucuresti dinspre Autostrada Bucuresti - Pitesti, dar si o redistribuire a traficului, iar nodurile de circulatie propuse a se realiza au toate relatiile cu penetratia respectiva.

Lucrarile de supralargire a Soselei Fabrica de Glucoza

Un alt proiect esential pentru fluidizarea traficului este cel de supralargire a Soselei Fabrica de Glucoza. In prezent se lucreaza la relocarea retelelor de utilitati dintre Soseaua Petricani si Calea Floreasca si la realizarea viitoarei canalizari pluviale. In paralel, continua lucrarile pentru ridicarea zidului de sprijin a noii artere de circulatie. Proiectul noii sosele presupune largirea la 4 benzi, doua pentru fiecare sens de circulatie, a arterei intre Soseaua Petricani – Nod A3 si Calea Floreasca. Fiecare banda va avea 3,5 metri latime, iar trotuarele vor include si o pista pentru biciclisti pentru fiecare sens. Intersectiile pe care Soseaua Fabrica de Glucoza le traverseaza vor fi reconfigurate si va fi realizata racordarea la sensul giratoriu din zona Autostrazii A3. De asemenea, vor fi amenajate noi spatii verzi, iar iluminatul stradal va fi modernizat. Proiectul prevede si amenajarea de parcari, a doua drumuri colectoare si semaforizare pe anumite segmente.

Strapungerea Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu

In ultima sedinta de Consiliu General au fost aprobati indicatorii tehnico-economici pentru Strapungerea Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu, Etapa II. Astfel, avand in vedere ca etapa I este in curs de finalizare, se demareaza si etapa a doua a acestui proiect. Proiectul prevede realizarea, pe o lungime de 1,3 km, a 6 benzi de circulatie (3 benzi pe sens), se vor amenaja trotuarele si statiile de autobuz, se vor devia/reloca retelele de utilitati.

Cartierul ANL Henri Coanda

In prezent stadiul lucrarilor asumate de Municipiul Bucuresti pentru Lotul I, respectiv alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala, drumuri interioare, iluminat public si salubrizare, este de 73,4%. S-au finalizat: canalizarea menajera, canalizarea pluviala din cartier si alimentarea cu apa si se continua lucrarile la retele de iluminat public. In paralel se lucreaza la drumuri si sistematizare verticala.

In ceea ce priveste lotul II, se lucreaza la retele de alimentare cu apa, de canalizare pluviala si menajera, data estimata de finalizare a lucrarilor fiind sfarsitul anului 2019.

Proiectul "Penetratie Prelungirea Ghencea"

La sfarsitul lunii trecute a fost aprobat proiectul de hotarare prin care se declanseaza procedurile de expropriere pentru imobilele situate pe amplasamentul lucrarii 'Penetratie Prelungirea Ghencea-Domnesti', in vederea continuarii lucrarilor. Pana in prezent sunt realizate studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, cu toate etapele lui, avizele necesare eliberarii autorizatiei de construire si caietele de sarcini pentru executia lucrarilor si pentru dirigentia de santier.

Reamintim faptul ca noua artera va avea cate doua benzi pe sens, linie de tramvai in zona mediana, piste de biciclete, trotuare cu o latime de 6 m, spatii verzi intre trotuar si partea carosabila.

Toate intersectiile cu drumurile laterale vor fi reamenajate, iar cele cu strazile Brasov, Valea Oltului si Raul Doamnei vor fi semaforizate. Lucrarile presupun inclusiv extinderea retelei de apa si canalizare.

Lucrari la spitale si sali de sport

In Bucuresti se desfasoara ample lucrari de reparatii curente, capitale si investitii in toate cele 19 spitale din subordinea PMB.

Alte proiecte aflate in derulare vizeaza o serie de investitii, astfel:

- Reconstructia, reamenajarea, modernizarea și echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor

- Extinderea-modernizarea și echiparea Spitalului clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu";

- Construire ambulatoriu Spital de boli infectioase "Dr. Victor Babeș";

- Reabilitare bloc operator chirurgie pentru Spitalul clinic "Dr. Ion Cantacuzino";

- Consolidare și reabilitare pavilion a din cadrul Spitalului clinic de boli infectioase "Dr. Victor Babeș";

- Centrul medical Sf. Ștefan și Centrul de referintă pentru diabet "Nicolae Malaxa"

- Modernizare-supraetajare și reamenajare corp C2 - Centrul Clinic de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia"

- Infrastructura IT&C Spitalul clinic de copii "Dr. Victor Gomoiu".

In ceea ce priveste construirea salilor de sport, in prezent sunt in executie lucrari la salile de sport din incinta Scolilor nr. 92, 199 si 'Leonardo Da Vinci' iar pentru salile de sport din incinta scolilor nr. 112, 67 si 'Benjamin Franklin' a fost semnat contractul de executie cu Compania Municipala Consolidari SA. Termenul de executie este de 10 luni.

Spitalul Metropolitan

In prezent se lucreaza la intocmirea studiului de fezabilitate si a PUZ-ului, iar dupa aprobare, urmeaza contractarea serviciilor de proiectare si a lucrarilor de executie.

Reamintim ca proiectul Spitalului Metropolitan va ingloba nu numai un spital, ci si spatii de cazare pentru rezidenti, imobile de locuinte pentru doctorii tineri, spatii hoteliere pentru pacienti si pentru familiile acestora, sisteme de transport pentru pacientii veniti din tara sau din strainatate, cresa si gradinita pentru copiii personalului medical, sali de cursuri si conferinte.

Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate (SEAU) Glina si construirea incineratorului de nămol

Lucrarile au drept scop asigurarea capacitătii integrale de epurare avansată a apelor uzate din aglomerarea București și asigurarea unei procesări superioare a nămolului. Achizitia a fost finalizata, prin contract, in anul 2017, iar anul trecut a fost realizat si avizat proiectul tehnic si au fost obtinute autorizatiile de construire.

In data de 31 ianuarie 2019 a fost predat amplasamentul către constructor, care a demarat lucrările de executie.

De implementarea acestei investitii vor beneficia Municipiul București și alte localităti din vecinătatea capitalei incluse in Aglomerarea București, prin considerarea aportului de ape uzate al acestor localităti in debitele de dimensionare a Statiei de Epurare a Apelor Uzate Glina.

Reabilitarea sistemului de canalizare (colectoarele principale A0 si B0)

Lucrarile au ca scop reducerea infiltratiilor si imbunătăţirea capacităţii hidraulice de transport a apelor uzate. In acest fel, se reduce gradul de diluţie a apei uzate care intră in procesul de epurare in SEAU Glina.

In prezent, municipalitatea monitorizează lucrările de reabilitare a colectoarelor istorice A0 şi B0, intre Podul Ciurel şi Podul Mihai Bravu, pe o lungime de aproximativ 10,5 km. Colectoarele, amplasate de o parte si de alta a raului Dambovita, sunt in operare de peste 40 de ani, iar unele tronsoane chiar de cca 100 de ani. Lucrarile sunt impartite in 22 de tronsoane si au ca termen estimat de finalizare iulie 2019, fiind executate in același timp pe mai multe tronsoane. Anul trecut au fost finalizate lucrarile pentru 4 tronsoane.

Prin cele doua contracte de lucrari, parte a unui proiect cu finantare europeana, se realizeaza: conformarea cu legislatia nationala si europeana in sectorul de mediu privind colectarea si epurarea apelor uzate orasenesti, cresterea calitatii apei de suprafata prin minimizarea efectelor poluarii produsa de evacuarea apelor uzate epurate, diminuarea riscului asupra sanatatii umane prin reabilitarea si extinderea infrastructurii existente pentru epurarea apelor uzate, reducerea infiltratiilor in interiorul Casetei de sub albia raului Dambovita, implementarea strategiei de eliminare prin incinerare a namolului produs de statia de epurare Glina.

Palatul Voievodal Curtea Veche si Teatrul Ion Creanga

Palatul Voievodal Curtea Veche, monument istoric, se afla intr-un proces de restaurare si punere in valoare inca din luna aprilie 2018. In prezent se realizeaza lucrari de sprijiniri de maxima urgenta si puneri in siguranta si se refac acoperisurile de protectie, in paralel cu cercetarile arheologice. Lucrarile sunt realizate de Compania Municipala Consolidari Bucuresti S.A.

In ceea ce priveste Teatrul Ion Creanga, acesta s-a aflat intr-un amplu proces de reabilitare, amenajare si reconfigurare. Lucrarile au fost finalizate iar in prezent se lucreaza la amenajarea dotarilor

Patinoar Flamaropol

Primaria Municipiului Bucuresti deruleaza lucrari de refacere si modernizare a patinoarului Mihail Flamaropol, pentru realizarea unui spatiu modern pentru sporturi pe gheata, dotat si echipat la standarde inalte de calitate. Se doreste includerea sa atat in circuitele competitionale internationale, cat si intr-un circuit sportiv public permanent.

In prezent, lucrarile la obiectivul de investitii Patinoar Flamaropol sunt executate in proportie de 35%.

Reabilitarea si consolidarea podurilor si pasajelor

Primaria Capitalei deruleaza un program de reabilitare a podurilor si pasajelelor din Bucuresti pe care le are in administrare. In urma expertizelor tehnice realizate in anul 2017, a rezultat ca o mare parte dintre acestea necesita lucrari de reparatii ale infrastructurii si suprastructurii.

Astfel, se lucreaza la consolidarea si reabilitarea podului Straulesti, iar la Podul Grant se realizeaza proiectul tehnic, astfel incat in luna aprilie sa fie demarate lucrarile de executie.

Totodata Primaria Capitalei va demara documentatiile in vederea obtinerii autorizatiilor de constructie pentru proiecte care vizeaza 5 poduri si pasaje, dupa ce, in ultima sedinta de consiliu general au fost aprobati indicatorii tehnico-economici podurilor Ciurel, Eroilor, Opera, Timpuri Noi si pasajul Fundeni.

Lucrari in sistemul de management al traficului (BTMS)

In prezent, Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A. desfasoara servicii de proiectare si lucrari de integrare in BTMS a 160 de intersectii pana in 2020, in baza contractelor incheiate cu Administratia Strazilor Bucuresti.

Dintre acestea, 59 sunt pe axele strazilor Grivitei, Giurgiului, 13 Septembrie, Colentina si Camil Ressu. Jumatate din acestea au fost deja integrate in BTMS, iar restul vor fi realizate pana la sfarsitul anului 2019. Compania lucreaza la integrarea in BTMS a inca 101 intersectii pana in 2020, de asemenea avand in plan si proiectarea altor 275 de intersectii.

Reabilitarea strazilor din Bucuresti

In luna ianuarie a acestui an s-a intervenit pe un numar de 91 artere, pentru plombarea provizorie cu mixtura stocabila,"la rece".

Pana la data de 15 februarie 2019 se va interveni pe toate arterele aflate in administrare Administratiei Strazilor, ori de cate ori va fi nevoie, pentru plombarea gropilor aparute in carosabil. Pana la sfarsitul acestei saptamani se va interveni pe un numar de 68 de artere. Lucrarile de reparatii extinse, cu mixtura stocabila "la cald" vor fi demarate dupa data de 15 martie 2019, imediat ce sunt asigurate conditiile meteorologice adecvate", informează Firea.