Gabriela Firea răspunde atacurilor lui Vlad Voiculescu: Primăria Capitalei nu a aplicat niciun fel de substațe de combatere a prafului

După ce Vlad Voiculescu a acuzat-o pe Gabriela Firea că stropește șoselele din București cu o substanță care pune în pericol traficul, substanța care reduce poluarea, primarul general al Capitalei a reacționat.

"Saptamana trecuta am vazut seara pe cheiul Dambovitei o masina care stropea strada. M-am intrebat ce este.

Gabriela Firea spoieste bulevardele cu o substanta care arata precum apa, de fapt cu un amestec lipicios, care, pentru o perioada de cateva zile, poate retine o parte din particulele de praf la sol — iar in felul acesta scad un pic indicatorii de poluare.

Aceasta mazga pune in pericol viata celor din trafic fiindca scade aderenta carosabilului!", spunea Vlad Voiculescu.

"In legatura cu informatiile false diseminate in spatiul public de catre un politician care induce in eroare opinia publica afirmand ca "Gabriela Firea spoieste bulevardele cu o substanta care arata precum apa, de fapt cu un amestec lipicios, care, pentru o perioada de cateva zile, poate retine o parte din particulele de praf la sol", Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari:

Primaria Capitalei NU a achizitionat si nici NU a aplicat niciun fel de substanta de combatere a prafului si nici alte substante/solutii de combatere a poleiului!

Tratamentele preventive de combatere a poleiului sunt aplicate de catre operatorii de salubritate, conform contractelor incheiate cu primariile de sector, si se aplica doar atunci cand exista avertizari meteo care anunta scaderea temperaturilor si o posibila aparitie a poleiului!

Mai mult decat atat, Brigada de Politie Rutiera Bucuresti nu a inregistrat nici un fel de sesizare cu privire la starea carosabilului in ultima perioada.", a precizat Gabriela Firea.