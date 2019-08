Gabriela Firea, răspuns ACID pentru contestatarii proiectelor sale din Capitală: câte clădiri cu risc seismic au fost consolidate

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, răspunde, pe Facebook, într-un mesaj, contestatarilor săi din opoziție, care nu pierd nici o ocazie în a-i critica proiectele pe care le face în București.

Ultimul atac, venit din partea unui reprezentant al PNL București, se referă la consolidarea clădirilor cu risc seismic. Gabriela Firea prezintă, în mesajul de pe rețeaua de socializare, ce anume s-a făcut până acum și ce va urma să facă, inclusiv anul viitor.

"Avand in vedere ca in spatiul public un partid de opozitie alege sa isi faca propria campanie electorala denigrand injust activitatea Primariei Capitalei, si in special programul fara precedent de consolidari, derulat de cand sunt primar general, pentru corecta informare a opiniei publice, reamintesc :

În perioada 2017 – 2019, au fost întreprinse acțiuni de consolidare și punere în siguranță în peste jumătate dintre imobilele aflate în acest moment pe lista clădirilor cu risc seismic, la categoria RS I.

Astfel, la peste 179 de imobile - au fost executate lucrările de PUNERE ÎN SIGURANȚĂ și INTERVENȚII DE URGENȚĂ, iar pentru majoritatea sunt, în acest moment, realizate documentațiile tehnice pentru a intra în procesul de consolidare. Toate sunt în zone protejate, iar majoritatea sunt monumente istorice.

La sase imobile consolidarea a fost finalizata, in mai putin de un an de la inceperea programului, in prezent lucrandu-se la finisaje, conform cerintelor proprietarilor.

De exemplu, imobilul din strada Blănari nr. 10 a fost deja finalizat, în doar nouă luni de la începerea lucrărilor, nu 36 de luni cum era prevăzut în contract, iar in cazul imobilului din str. Spătarului nr. 36 se lucrează la nivelul finisajelor, conform cerințelor proprietarilor. În curând, aceștia se vor întoarce în locuințele lor.

Alte 23 de se afla în proces de CONSOLIDARE, lucrările fiind într-un stadiu avansat. Este vorba atât de blocuri cu locuințe, cât și de imobile monument-istoric aflate în degradare.

Alte 11 imobile – au preluate de AMCCRS de la Direcția Generală de Investiții la AMCCRS pentru a putea fi finalizate. Este vorba de șantiere începute și cu zece ani în urmă, unde lucrările au fost blocate de revendicări financiare și amânări. Contractele au fost reziliate, iar în acest moment sunt realizate noi expertize pentru continuarea lucrărilor.

46 de imobile (100.000 de metri pătrați) – au fost intocmite expertizele si proiectele tehnice si se va demara executia lucrarilor in cel mai scurt timp.

La alte 38 de imobile – proprietarii (persoane fizice/juridice) au fost consiliati si apoi autorizați de către PMB pentru a realiza lucrările de consolidare pe forțe proprii.

Pentru anul 2019, sunt prevăzute fonduri pentru expertizarea a aproape 250.000 de metri pătrați, proiectare și execuție pentru 100 de clădiri, lucrări de punere în siguranță pentru 100 de clădiri și lucrări de reabilitare a fațadelor pentru 100 de clădiri.

Din pacate pentru bucuresteni, se pare ca in Capitala Romaniei unele partide inteleg sa faca politica ignorand complet atat adevarul cat si interesul cetatenilor! Concret, un reprezentant al partidului PNL Bucuresti, care are pretentia ca ar cunoaste activitatea Primariei Capitalei, considera ca actuala administratie nu ar trebui sa refaca fatadele cladirilor istorice, ci ca ar fi mai bine sa consolideze imobilele cu risc seismic.

Informez reprezentantul opozitiei ca, în comparaţie cu doar 20 de imobile consolidate în ultimii 30 de ani, in prezent Primaria Capitalei are incluse in programul de consolidari peste 200 de cladiri ceea ce înseamnă peste jumătate dintre cele 349 de clădiri încadrate la RS1! Până în anul 2020 se va interveni la toate cele 349 de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic!

Mai mult decat atat, este jenant sa ceri consilierilor generali, reprezentanti ai partidului de opozitie din care faci parte, sa voteze impotriva proiectelor de hotarare care vizeaza consolidarea cladirilor cu risc seismic, adica sa impiedici derularea unui program atat de important pentru Capitala Romaniei si apoi sa iesi public sa declari sus si tare ca actuala administratie nu consolideaza imobilele din Bucuresti! Ce demonstreaza acest comportament? Ca nu este vorba nici un moment despre bucuresteni, despre siguranta si confortul acestora, ci doar despre politica, imagine, cinism si voturi.

Ii asigur pe bucuresteni ca vom continua acest program amplu de consolidari, indiferent de opiniile unor oameni politici efemeri, care doresc sa dea impresia ca sunt specialisti doar contestand activitatea Primariei Capitalei"

Peste 1.500 de persoane mutate

In ceea ce priveste programul de consolidari, conform strategiei realizate de specialiștii AMCCRS, s-a stabilit necesitatea realizării documentațiilor (expertize tehnice, proiecte tehnice, DALI-uri) pentru cât mai multe dintre imobilele aflate deja în clasa I de risc seismic. Astfel, au fost mutate cât mai multe persoane din imobilele pericol public, pentru a se putea începe lucrările de consolidare. Peste 1.500 de persoane au fost deja mutate, iar toate locuințele de necesitate deținute de Primăria Capitalei sunt ocupate în acest moment.

Clădirile RS II și RS III, în programul de reabilitare a fațadelor

Primăria Capitalei, prin AMCCRS, a demarat un amplu program de reabilitare al faţadelor, iar anul acesta au fost aprobate fondurile necesare pentru pentru primele 26 de clădiri, printre care și Blocul Rosenthal de pe Calea Victoriei, la care au început deja lucrările. Se vor reabilita de asemenea toate clădirile din centrul Capitalei care au fost incluse în zona prioritară a programului de reabilitare. Până acum, au fost inventariate toate imobilele cu probleme la fațade, situate în zonele prioritare. Astfel, au fost identificate 430 de clădiri, încadrate în clasa RS II și RS III de risc seismic.

Proprietarii au fost notificați, iar potrivit Legii 153/2011 aceștia au la dispoziție 60 de zile pentru a lua măsuri. O parte dintre aceștia au optat să intre în programul municipal de refacere a fațadelor și au apelat la AMCCRS, care a întocmit documentațiile aferente și care va realiza lucrările de execuție", a scris Gabriela Firea, pe Facebook.