Gabriela Firea recunoaște că a vrut să plece din România: Plecam oriunde în Europa sau SUA

Primarul general Gabriela Firea a mărturisit că România este țara din care a vrut să plece „oriunde în Europa sau în Statele Unite”, pe vremea când era la școală, în Bacău, însă la București s-a căsătorit și a devenit mamă, astfel că a hotărât să rămână, iar de atunci nu a regretat decizia.

Gabriela Firea a fost întrebată, duminică, la RTV, ce înseamnă pentru ea România, iar primarul general a mărturisit că România este țara din care a vrut să plece.

„O țară din care am vrut să plec când am venit de la Bacău în București la studii, la facultate. Am vrut să plec după facultate oriunde în Europa sau în Statele Unite, dar m-am îndrăgostit de București, de bucureșteni, m-am căsătorit, l-am avut pe Tudor. La 23 de ani deja eram mamă și nu am mai putut pleca din acest oraș superb care, într-adevăr are și multe probleme de dezvoltare, pe care încercăm să le rezolvăm în fiecare zi și îmi doresc un București modernizat (...) Sunt un român care nu și-a putut părăsi țara pentru un trai mai bun. Probabil că în altă țară aș fi avut mai mulți bani, dar banii pentru mine nu sunt pe primul loc. Am decis să rămân în țară și nu îmi pare deloc rău. Sunt îndrăgostită de țara mea, de orașul meu, de români, chiar și de cei care mă critică”, a spus Firea.

De altfel, vineri, Gabriela Firea a criticat declarațiile lui Nicolae Bădălău referitoare la românii din Diaspora, afirmând că mama și fratele ei au muncit în străinătate pentru un trai mai bun.

„Mama mea a lucrat 10 ani în Italia. Fratele meu, 6 ani. Am multe rude, prieteni și foști colegi care lucrează în Italia, Spania, Germania, Israel, chiar în Statele Unite ale Americii. Nu pot fi de acord cu declarațiile din ultimele ore despre ce reprezintă diaspora. Nu vreau să polemizez cu proprii colegi de partid, nici să ies în evidență, dar tăcerea mea, și a celorlalți colegi, ar însemna că toți gândim la fel”, a scris primarul general, Gabriela Firea, pe Facebook, referindu-se la declarațiile lui Nicolae Bădălău, despre românii din Diaspora.