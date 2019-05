Gabriela Firea, REFUZ SPUMOS privind candidatura la prezidențiale: 'Nu e pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește'

Gabriela Firea reiterează refuzul de a candida pentru alegerile prezidențiale din partea PSD. Firea spune că dorește un nou mandat de primar general.

"Am aflat și eu în direct de la televiziuni. Nu avusesem o discuție prealabilă pe acest subiect, nici una recentă. Știți că am sus în nemumărate rânduri că vreau să mă concentrez pe activitatea de la primărie. Numai că unii din observatorii din presă se concentează doar pe trafic. A rămas Gabriela Firea primar să fie vinovat dacă nu este apă caldă sau căldură. Am primit anunțtul făcut de domnul Dragnea. Mă interesează strict problema bucureștenilor și se dovedește că ceea ce am semnalat anul trecut în acea scrisoare era corect.

Dacă lucrurile vor fi bine din punct de vedere al sănătății mele, vreau să candidez pentru un nou mandat de primar. Nu se va întâmpla așa ceva și nici nu îmi doresc să candidez la alegerile prezidențiale. Nu e pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește", a declarat Gabriela Firea.