Gabriela Firea vrea mai multe femei în politică: 30% doamne pe listele electorale

Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea afirmă că una dintre prioritățile legislative pentru acest an este asigurarea accesului femeilor în politică, la nivel local: „30% doamne pe listele electorale. Este absolut necesar să schimbăm mentalitățile învechite”, anunță Mediafax.

„30% doamne pe listele electorale! Egalitatea de șanse nu poate rămâne doar la nivel de vorbe, iar acest proiect de lege este una dintre prioritățile legislative pentru acest an. Pentru a avea o societate modernă, adaptată vremurilor, este absolut necesar să schimbăm mentalitățile învechite. Avem suficiente exemple de femei de succes în politică, afaceri sau administrație. Am vorbit la Consiliul Politic Național al Partidul Social Democrat despre proiectele pe care le vom implementa în acest an la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse, dar și despre șansa pe care o avem în Parlament pentru a îmbunătăți legile din România. Împreună cu președintele Camerei Deputaților și al PSD, Marcel Ciolacu, am inițiat și depus la Parlament, la finalul anului trecut, acest proiect de lege extrem important pentru toate doamnele din România prin care asigurăm accesul femeilor în politică, la nivel local”, scrie pe Facebook Gabriela Firea.

Ea precizează că prin această propunere legislativă, femeile vor ocupa 30% din locurile de pe listele de candidați ale partidelor politice, la alegerile locale.

„Așadar trei din zece propuneri pe listele electorale vor fi rezervate, obligatoriu, femeilor. Proiectul de lege se află în procedură de urgență la Senat, a primit avize favorabile de la Consiliul Legislativ, de la Consiliul Economic și Social și de la comisiile parlamentare care au dezbătut până în prezent propunerea. În curând, va ajunge în dezbaterea plenului Senatului și la vot. Sunt convinsă că toți senatorii vor fi de acord că această modificare este necesară. (...) Proiectul din Parlament este necesar având în vedere că în urma alegerilor locale din anul 2020 doar 1 din 10 primari sunt femei și doar 2 din 10 consilieri locali sau județeni sunt doamne. Acest procent trebuie crescut pentru a ajunge la nivelul statelor europene. Cele mai multe femei alese la nivel local la ultimele alegeri locale, peste 24% dintre candidate, au fost social-democrate. PSD a susținut mereu că femeile trebuie să aibă o șansă, dar e nevoie ca toate partidele să facă la fel. Statutul femeilor din societatea noastră trebuie să se schimbe. Doar așa putem să modificăm ideea că rolul femeii este mai mult casnic. Acesta este extrem de onorant, însă femeile pot să se ocupe extrem de atent și de familie și să aibă și o carieră de succes”, încheie Firea.