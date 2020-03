Gabriela Mirescu, politolog român, despre pandemia COVID-19: Nu vrem să trăim un alt Colectiv la scară națională

Gabriela Mirescu, politolog român, stabilit de 19 ani în Elveția, unul dintre fondatorii organizației Rețeaua de Solidaritate, evidențiază un aspect serios în contextul crizei provocate de pandemia COVID-19, și anume că există riscul ca tragedia de al Colectiv să se repete la scară națională, anunță MEDIAFAX.

Gabriela Mirescu este inițiatoarea proiectului Rețeaua de Solidaritate – o serie de dezbateri cu care circula din vara lui 2019 prin comunitățile românești din diaspora. În noiembrie a fost și în câteva orașe din România. Pornind de la ideea că cine are probleme deține și soluții, în dezbaterile la Rețeaua de Solidaritate se pun în valoare experiențele individuale, se recunoaște contribuția fiecărei persoane, se conștientizează resursele personale si forța comunităților.

Acum, în contextul pandemiei COVID-19, Rețeaua de Solidaritate organizează activități de voluntariat, reunind comunitățile de români din diaspora cu cele din țară. Rețeaua de Solidaritate, care acum s-a cristalizat în mediul online, vine în sprijinul românilor aflați în dificultate, atât în țară cât și în străinătate și în sprijinul mediului medical.

„Am fost șapte inițiatori ai proiectului la început, acum sunt peste 200 de voluntari în Rețeaua de Solidaritate, specialiști în diferite domenii de activitate. Noi am făcut o redacție, un departament de consiliere online și telefonic și am adus alături de noi un grup important de experți și medici specialiști, români din Europa și de peste ocean, care în zilele astea sunt în linia întâi în secțiile COVID. Acest grup are misiunea cea mai grea – de a prelua și adapta informații de ultimă oră în materie de protocoale, rezultate științifice, medicale din zonele cele mai afectate, spre a le pune la dispoziție medicilor specialiști din România. Facem videoconferințe tematice împreună cu medicii din România în care identificăm problemele punctuale cu care se confruntă colegii noștri, încercând să găsim soluții. Ieri am avut surpriza să avem printre noi angajați ai Ministerului Sănătății, care au mărturisit că își iau informați de pe site-ul nostru www.reteauadesolidaritate.com”, explică Gabriela Mirescu, pentru MEDIAFAX.

Specialiștii din Rețeaua de Solidaritate au identificat mai multe probleme în sistemul medical din România: lipsa unor protocoale specifice în gestionarea crizei – gestionare bolnavi cronici, bolnavi de cancer și în general a activității altor secții decât cele dedicate COVID-19, lipsa corelării activității ministeriale cu administrația publică locală, cu DSP-ul și cu managementul spitalelor, lipsa acută de echipamente, medicamente și kit-uri de testare, ambiguități și contradicții în protocoalele de gestionare a deceselor.

„Marea problemă este data de lipsa protocoalelor specifice din domeniu. Acum nu există protocoale definite clar pe toate aspectele gestionarii COVID-19. De exemplu, nu este specificată în mod expres testarea prioritară a medicilor, iar preluarea și gestionarea decedaților infectați este reglementată superficial, putând duce la infectări în masă. Un alt aspect grav este dat de încălcarea deontologiei medicale și a falsificării înscrisurilor – după cum s-a văzut la Suceava și Arad. Medicii cu care vorbim ne întreabă cum să acționeze. În plus, nu există echipamente suficiente și medicii nu știu cum se poate face reutilizarea lor. De exemplu, ne scriu medici care nu știu de câte ori se dezinfectează măștile și le aruncă după prima utilizare ca să nu riște. Din experiența medicilor din străinătate, care la rândul lor s-au confruntat cu o penurie de echipamente de protecție, au rezultat inclusiv protocoale de gestionare a resurselor, raționalizând în mod eficace utilizarea lor sau folosind proceduri speciale de sterilizare. Din păcate, site-ul Ministerului Sănătății este sărac în astfel de informații. Protocoalele din străinătate trebuie adaptate și aplicate realității din spitalele românești. În vestul Uniunii Europene sunt definite clar și precis protocoale pentru fiecare aspect al gestionarii COVID-19, detaliază politologul român.

Lipsa protocoalelor reprezintă marea problemă, în viziunea Gabrielei Mirescu.

„Este o problemă socială și administrativă, peste tot în lume se respectă aceste protocoale care limitează răspândirea virusului. În România aceste protocoale, acolo unde exista, se împiedică în faza de implementare. Nu se fac peste tot simulări ale implementării acestora, în foarte multe spitale nu se aplică și nici nu se vorbește despre așa ceva. Este o bombă cu ceas.”

Gabriela Mirescu atrage atenția că România mai are doar câteva zile să îndrepte lucrurile, astfel încât situația să nu scape complet de sub control.

„Prioritară este testarea medicilor, a forțelor de ordine, a celor care trebuie să asigure funcționarea serviciilor vitale în contextul carantinei. Este imperativ să-i testăm pe medici, aceștia fiind în prima linie în combaterea epidemiei.”