Gabriela Scutea, propunerea lui Predoiu pentru PÎCCJ, interviu la CSM: 'Trebuie să lucrăm în cadrul legislativ existent, fără să cerem imperativ modificări'

Procurorii trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile în baza cadrului legislativ existent, fără să solicite permanent modificări, a afirmat marţi, la audierea de la Consiliul Superior al Magistraturii, Gabriela Scutea, propusă de ministrul Justiţiei pentru conducerea Parchetului General.

"Trebuie să lucrăm în fiecare zi în cadrul legislativ existent, fără să cerem imperativ modificări legislative. Ele uneori se vor impune de la sine, ca o consecinţă a deciziilor Curţii Constituţionale, ca o consecinţă a legislaţiei adoptate la nivelul Uniunii Europene, însă trebuie să vedem ce putem face şi să facem bine în cadrul existent", a spus Gabriela Scutea în faţa Secţiei pentru procurori a CSM.

Ea a adăugat că se bazează pe capacitatea profesională a tuturor procurorilor pentru implementarea planului său managerial.



"Am încredere în colegii mei, de la toate nivelurile din ierarhie. Am încredere că pot să lucreze, că uneori pot să lucreze repede, că alteori ştiu să găsească elementul care face diferenţa, că dau încrederea lor conducătorilor de parchete, în aşa fel încât rezultatul care se propagă către cetăţean, către justiţiabil să fie unul care emană calitate a activităţii şi preocupare pentru drepturile fundamentale", a precizat Scutea.



În opinia sa, decizia ministrului Justiţiei de a o propune pentru funcţia de procuror general arată că are potenţial pentru a-şi îndeplini sarcinile manageriale.



"Am primit cu deosebită bucurie evaluarea domnului ministru (ministrul Justiţiei - n.r.) la 21 ianuarie, când a anunţat rezultatele selecţiei, pentru că, din punct de vedere profesional, fiecare dintre noi, chiar dacă ajungem la o anumită vechime sau maturitate a profesiei, poate că încă nu ne vedem anumite valenţe. De aceea, în momentul în care domnul ministru mi-a conturat un profil apt să rezolve la 360 de grade statusul curent al Ministerului Public, ducându-l înspre rezultate de performanţă, înseamnă că există ceva, există un potenţial", a mai spus Gabriela Scutea.



Cei trei candidaţi propuşi pentru numirea la şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT sunt audiaţi marţi de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Este vorba despre Gabriela Scutea - pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Crin Nicu Bologa - pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Giorgiana Elena Hosu - pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.



Conform procedurii, Consiliul Superior al Magistraturii va acorda un aviz consultativ. După obţinerea acestuia, ministrul Justiţiei urmează să înainteze propunerile preşedintelui Klaus Iohannis în vederea numirii noilor şefi ai PG, DNA şi DIICOT.