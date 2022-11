Gafă rușinoasă a lui Joe Biden: a uitat în ce țară se află/ Video

Președintele Joe Biden a comis prima gafă din călătoria sa în Asia sâmbătă, în primele secunde ale discursului de deschidere, când s-a referit din greșeală la gazda sa cambodgiană ca fiind șeful Columbiei.

Biden a vorbit la câteva secunde după premierul Hun Sen, care conduce țara de 37 de ani, informează Mediafax.

„Vreau să îi mulțumesc premierului Columbiei pentru conducerea sa în calitate de președinte al ASEAN', a spus Biden la începutul discursului său, poticnindu-se și apoi trecând mai departe fără să-l corecteze, scrie Daily Mail.

A fost primul său discurs public de la acest eveniment, după o călătorie maraton care a constat în două zboruri pe distanțe lungi și o escală de trei ore în Egipt.

De altfel, Biden a greșit numele Cambodgiei și când pleca, joi, de la Casa Albă: „Oricum, băieți, mă îndrept spre - mai întâi de toate, merg la Cairo pentru - pentru efortul de mediu, apoi mă îndrept spre Columbia și apoi - vreau să spun, Cambodgia”, a spus el, după care s-a corectat.

⁦⁦@POTUS⁩ said “Columbia” sted of “Cambodia” during remarks at the ASEAN summit. This was the second time he has gotten the name of the South East Asian nation, which is hosting the summit, wrong. He had a similar moment at the White House a few weeks ago. pic.twitter.com/2nYkC11B60