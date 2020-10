GALERIE FOTO-VIDEO - Zi sângeroasă în Belarus! Continuă protestele violente: Poliția a intrat puternic în manifestanți

Poliţia din Belarus a anunţat că a efectuat arestări şi a folosit un tun cu apă, duminică, împotriva a zeci de mii de manifestanţi care au protestat din nou la Minsk pentru a denunţa realegerea frauduloasă a preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, relatează AFP, informează Agerpres.

La mişcarea de protest fără precedent, declanşată de suspiciuni de fraudă masivă în alegerile prezidenţiale din 9 august, participă zeci de mii de persoane în fiecare duminică, în pofida represiunii autorităţilor.

Duminică după-amiază, peste 100.000 de persoane, potrivit agenţiei de presă Interfax, au participat la Minsk la un marş dedicat de această dată ''deţinuţilor politici''.

Presa online belarusă independentă Tut.by a anunţat zeci de mii de persoane şi a difuzat imagini cu coloane impresionante de protestatari care purtau pancarte cu culorile opoziţiei alb-roşu-alb.

Ca în fiecare duminică, autorităţile belaruse au desfăşurat în număr mare forţe de intervenţie şi vehicule blindate. De asemenea, autorităţile limitează accesul la internetul mobil şi reduc funcţionarea transportului în comun pentru a împiedica mobilizarea manifestanţilor.

OMON had to back down. "Go home and take a rest!" shout the protesters pic.twitter.com/4q8xe9LB6v