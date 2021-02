Gaz Metan Mediaş s-a despărțit de tehnicianul Jorge Costa

Clubul Gaz Metan Mediaş şi Jorge Costa au ajuns la o înţelegere privind rezilierea pe cale amiabilă a contractului tehnicianului, potrivit news.ro.

Jorge Costa şi-a încheiat astfel mandatul pe care l-a început la Mediaş în luna septembrie a anului trecut.

"Este poate cea mai dificilă conferinţă de presă pe care a trebuit să o susţin aici, pentru a anunţa că plec de la Gaz Metan, dar şi pentru a explica acest lucru, deoarece consider că în special fanii merită o explicaţie. Am fost mulţumit aici, mulţumit de jucători, de preşedinte, cu munca pe care am făcut-o, am avut un proiect pe care clubul încă îl are. De când sunt aici am avut posibilitatea de a prelua o echipă naţională, dar am refuzat, am refuzat oferte şi din Arabia Saudită, respectiv Tunisia, deoarece nu a fost vorba despre bani, ci despre mândrie şi muncă, dar şi despre proiectul pe care l-am avut împreună cu Valentin Iordănescu.

Atunci când am semnat contractul ştiam că suntem în această situaţie cauzată de pandemie, însă diferită de cea pe care o trăim acum. Soţia mea, părinţii mei care au aproape 90 ani sunt acasă şi mi-e greu să stau departe de ei. Acum două zile am fost sunat de un club din Portugalia şi da, poate că este o decizie egoistă din partea mea şi sincer, am vorbit cu jucătorii azi şi le-am spus acelaşi lucru. Fotbalul este viaţa mea, dar am şi viaţa mea privată, de familie, aşa că am luat decizia de a mă întoarce acasă. Nu pot însă să fac asta înainte de a le mulţumi tuturor de la club, începând cu Valentin Iordănescu al cărui sprijin l-am simţit zilnic în cele patru luni petrecute la Mediaş, jucătorilor care au crezut în munca mea, au făcut şi au dat ce au avut mai bun, staff-ului medical, celor de la bucătărie, ţie, celor de la birouri care din prima zi şi până acum, pentru că este ultima mea zi aici, m-au făcut să mă simt ca şi acasă.

Am considerat că este important să explic, să spun motivele care m-au determinat să iau această decizie, şi da, din adâncul sufletului meu vreau să urez clubului tot binele în viitor deoarece îl merită. Este un club cinstit, mi-aş dori ca toate cluburile din România să fie ca şi Gaz Metan Mediaş şi sunt sigur că viitorul său va fi unul frumos. Vreau să îi urez succes viitorului antrenor şi cu siguranţă aţi câştigat încă un fan care va urmări meciurile de la distanţă, dar cu inima aici. Mulţumesc mult!", a declarat Costa la ultima conferinţă de presă la Mediaş.