Trupa britanică Genesis a anunţat noi date ale turneului de reunire şi a publicat o înregistrare video de la repetiţii, potrivit news.ro.

La începutul lunii martie 2020, cu puţin timp înainte ca întreaga Europă să intre în izolare, muzicienii Tony Banks, Phil Collins şi Mike Rutherford au confirmat reunirea grupului Genesis şi un turneu în Marea Britanie şi Irlanda în toamna aceluiaşi an.

După ce l-au amânat pentru aprilie 2021, când ar fi trebuit să plece la drum alături de chitaristul şi basistul Daryl Stuermer şi de fiul lui Collins, Nic, la tobe, artiştii au anunţat că amână din nou seria de concerte.

Astfel, show-urile din turneul „The Last Domino” urmează să aibă loc în perioada 15 septembrie - 13 octombrie, în Dublin, Belfast, Birmingham, Manchester, Leeds, Newclastle, Liverpool, Glasgow şi Londra.

Genesis a anunţat noile date pe reţelele de socializare: „Noi suntem gata, dar lumea nu este... încă!”

Genesis a pornit ca o trupă progressive rock în anii 1970 şi, după mai multe schimbări de componenţă, ea şi-a modificat şi sound-ul, devenind una dintre cele mai de succes trupe mainstream ale anilor 1980.

Grupul a lansat 15 albume de studio, şase live şi acestea au fost vândute în peste 100 de milioane de copii. A fost prezent în topuri cu piese ca „Invisible Touch”, „Turn It On Again” şi „In Too Deep”.

Ultima dată trupa a cântat împreună în 2007, pentru a marca a 40-a aniversare.

Phil Collins, cu o carieră solo prolifică, şi-a anunţat retragerea în 2011, după ce a avut mai multe probleme de sănătate, nemaiputând să bată la tobe. A revenit însă în 2016, după o operaţie la coloană.