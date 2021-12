George Simion, despre protestul de la Parlament: 'Suntem catalogaţi golani, huligani, în fel şi chip. Dar ce am făcut, până la urmă?'

Co-preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) George Simion afirmă că protestul care a avut loc marţi la Parlament, faţă de introducerea certificatului verde COVID la locul de muncă, a fost organizat de "societatea civilă, oamenii liberi”, el susţinând că formaţiunea pe care o conduce a avut aproximativ 2.000 de reprezentanţi la protest. "Suntem catalogaţi golani, huligani, în fel şi chip. Dar ce am făcut, până la urmă? Am protestat, e dreptul nostru la libera exprimare", adaugă George Simion.

"Am participat, am fost acolo, de la 7.30, am calmat spiritele, am reuşit să detensionăm anumite chestii, am vorbit cu jandarmii, îi felicit, nu ştiu cum îl cheamă pe şeful dispozitivului şi pe şeful de pe Bucureşti, dar faţă de alţi ani am văzut o diferenţă. Acum nu au existat protestatari violenţi decât câţiva şi nu am văzut o intervenţie disproporţionată. Am văzut... domnul Cioloş este tulburat, cere demisii, cere să cadă capete, dar parcă nu am văzut pe nimeni că se tăvăleşte pe jos prin Parlament", a declarat George Simion, marţi seară, la Antena 3.

El a susţinut că oamenii "au intrat puhoi" în curtea Palatului Parlamentului, adăugând că "bine că nu au intrat în Parlament". Simion a afirmat că i s-a solicitat să nu intre oamenii în Parlament şi că s-a "asigurat" de acest lucru.

Întrebat cine a organizat protestul de marţi de la Parlament, Simion a răspuns: "Societatea civilă, oamenii liberi".

"Sunt mai multe organizaţii, AUR a anunţat că participă, a mobilizat organizaţiile locale. Au participat şi din partea noastră 2.000 de membri şi în total eu estimez că au fost 15.000 de persoane”, a mai spus Simion.

El a respins criticile la adresa protestatarilor.

"Suntem catalogaţi golani, huligani, în fel şi chip. Dar ce am făcut, până la urmă? Am protestat, e dreptul nostru la libera exprimare”, a adăugat George Simion.

Întrebat cine sunt oamenii care au forţat intrarea în Parlament, liderul AUR a răspuns că nu a fost la intrarea de la Senat, acolo unde a fost o tentativă de a intra.

Simion s-a delimitat de persoanele care au provocat acte de violenţă şi vandalism, arătând că printre manifestanţi erau oameni care l-au înjurat.

"Nu pot să-mi asum toţi oamenii, 15.000 care au fost la această manifestaţie şi nu ştiu cu cine au votat. (...) Eu pot să-mi asum membrii mei şi să iau atitudine pe linie de partid”, a adăugat Simion.