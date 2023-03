George Simion exultă după ce Kelemen Hunor a cerut anticipate: PSD, PNL, UDMR nu mai iau 50%, USR dispare

Liderul AUR, George Simion, exultă după ce președintele UDMR, Kelemen Hunor, a cerut alegeri anticipate. Simion spune că PSD, PNL și UDMR nu vor mai aveam 50% de procente împreună încât să mai poată forma o majoritate fără AUR.

Simion profețește și dispariția USR

Vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, a afirmat, marţi, că, dacă ar decide singur, ar opta pentru alegeri parlamentare anticipate, pentru că 2024 este un an de "stagnare" care ar putea să fie salvat dacă se formează încă din acest an o nouă majoritate stabilă la guvernare, conform Agerpres.

"Cu siguranță cele trei formațiuni nu vor mai lua 50% împreună. Și USR-iștii dispar de pe scena politică. Noi nu ne speriem, toți parlamentarii vor vota pentru alegeri anticipate. Noi suntem singura formațiune patriotică din Parlamentul României. Doamne ajută să avem alegeri anticipate, că așa vom putea avea la putere o echipă patriotică. După venirea lui Terheș, vă pot spune că urmează să vină mult mai mulți oameni capabili", a spus Simion la România TV.

"Dacă eu aş fi cel care decide singur, eu aş face anticipate în acest an. Trebuie să fim de acord cu toţii, cei care formăm o majoritate, apoi trebuie să fie de acord şi preşedintele ţării, fiindcă fără el nu poţi să faci anticipate. Şi trebuie să explici în primul rând cetăţenilor. De ce aş face eu anticipate, dacă ar fi după mine? Anul 2024 este un an electoral. Se întâmplă foarte rar ca să avem toate alegerile într-un singur an - din mai, până în noiembrie. Asta înseamnă, cunoscând cât de cât ce înseamnă un an electoral, că administraţia centrală în primul rând se va aşeza, va aştepta să vedem ce se întâmplă", a declarat Kelemen Hunor la TVR Info.