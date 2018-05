George Soros anunță că s-a pus în mișcare și vrea UN NOU REFERENDUM pentru Brexit: 'Vom ANULA Brexitul'

Campania pentru un al doilea referendum privind Brexitul va începe „în următoarele zile”, conform lui George Soros, scrie Politico.

Vorbind la un eveniment organizat de Consiliul European pentru Relaţiile Externe în Paris, Soros a descris Brexitul ca un exemplu de „dezintegrare teritorială”, scrie news.ro.

„Pagubele se simt acum când Uniunea Europeană se află într-o criză existenţială, dar atenţia sa este distrasă către negocierea unui acord de separare cu Marea Britanie. Este o situaţie în care ambele părţi au de pierdut, dar ar putea fi transformată într-un câştig pentru ambele părţi”, a declarat Soroş.

Un nou referendum „ar fi bun pentru Marea Britanie, dar ar fi benefic şi Europei pentru că ar anula Brexitul şi nu ar crea o gaură greu de acoperit în bugetul european. Publicul britanic trebuie să îşi exprime susţinerea în numere mari pentru a putea fi luaţi serioşi de Europa. Acesta este scopul Best for Britain. Manifestul va fi publicat în următoarele zile”, a adăugat el, făcând referire la organizaţia Best for Britain care susţine un nou referendum.

„Argumentul economic pentru rămânerea în UE este unul puternic, dar va dura până când va fi clar. În acest timp, UE trebuie să se transforme într-o asociaţie în care ţări ca Marea Britanie vor dori să se înscrie, pentru a-şi îmbunătăţi argumentele politice”, a precizat Soros.