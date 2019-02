Germanii se împotrivesc britanicilor și spun că nu vor vinde arme Arabiei Saudite

Guvernul german nu va relua vânzarea de arme către Arabia Saudită, în pofida presiunilor din partea diplomaților britanici care își doresc acest lucru, a declarat miercuri ministrul german de Externe Heiko Maas, relatează site-ul Politico.eu, relatează Mediafax.

"Poziția Guvernului federal este că nu vom furniza pentru moment arme Arabiei Saudită. Pe viitor vom lua decizii pe baza dezvoltării conflictului din Yemen", a declarat Maas.

Germania a luat decizia de a nu mai vinde arme Arabiei Saudite în luna octombrie, în contextul asasinării jurnalistului saudit Jamal Khashoggy.

Ministrul german de Economie, Peter Altmaier, a făcut apel la statele UE să adopte aceleași măsuri, însă Marea Britanie refuză să ia astfel de acțiuni.

Într-o scrisoare trimisă săptămâna aceasta lui Maas, ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt a declarat că este "foarte îngrijorat de impactul deciziei Guvernului german asupra industriei de Apărare britanică și europeană".

"Le înțelegem poziție, consider că ei o înțeleg pe a noastră. În realitate, datorită faptului că Marea Britanie are relații strategice cu Arabia Saudită am reușit să jucăm un rol foarte important în organizarea discuțiilor pentru pace de la Stockholm (n. red. - privind conflictul din Yemen)", a declarat Hunt.

"Nu credem că schimbarea relațiilor comerciale cu Arabia Saudită ar ajuta la acest lucru", a adăugat acesta.

Arabia Saudită îl susține pe președintele Yemenului, Abd-Rabbuh Mansur Hadi, în conflictul său cu rebelii huthi.